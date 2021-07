Hàn Quốc được UNCTAD thăng hạng thành “quốc gia phát triển”

ⓒYONHAP News, Getty Images Bank

Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) lần thứ 68 diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 2/7 vừa qua đã chuyển Hàn Quốc từ nhóm “quốc gia đang phát triển” sang nhóm “quốc gia phát triển”. Hàn Quốc là trường hợp đầu tiên được UNCTAD thăng hạng lên quốc gia phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của tổ chức này kể từ khi thành lập vào năm 1964.

Thay đổi vị thế

Dự thảo về việc thay đổi vị thế của Hàn Quốc đã được nhất trí thông qua toàn diện với sự đồng ý của tất cả 195 nước thành viên UNCTAD. Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (United Nations Conference on Trade and Development) là một tổ chức hỗ trợ thường trực thuộc Ban Thư ký Liên hợp quốc, phụ trách các vấn đề thương mại, đầu tư, và phát triển. Mục tiêu của UNCTAD là tạo điều kiện tối đa cho các hoạt động thương mại, đầu tư, phát triển của các nước đang phát triển, hỗ trợ công bằng cho nỗ lực hội nhập kinh tế thế giới của các quốc gia này. Nói cách khác, vai trò của UNCTAD đó là thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước đang phát triển, thu hẹp khác biệt kinh tế với các nước phát triển. UNCTAD hiện có 195 nước thành viên, Hàn Quốc đã gia nhập vào tháng 3/1964. UNCTAD chia các nước hội viên thành 4 nhóm, nhóm A gồm các nước đang phát triển chủ yếu tại khu vực châu Á và châu Phi, nhóm B gồm các nước phát triển, nhóm C gồm các quốc gia Trung Nam Mỹ, nhóm D gồm Nga và các nước thuộc khối phía Đông. Với điều chỉnh lần này, nhóm B hiện có tổng cộng 32 quốc gia.

Hoạt động của Hàn Quốc

Trong thời gian qua, Hàn Quốc mặc dù thuộc nhóm A nhưng lại hoạt động trong nhóm B – các nước phát triển. Mặc dù phân loại thành 4 nhóm, nhưng các cuộc đàm phán tại UNCTAD trên thực tế lại diễn ra chủ yếu theo các nhóm chính trị, như nhóm G77 gồm các nước đang phát triển và Trung Quốc, nhóm JUSSCANNZ gồm các nước phát triển ngoại trừ Liên minh châu Âu (EU), Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU). Khi gia nhập UNCTAD vào năm 1964, Hàn Quốc đã thoát khỏi tình trạng là nước nghèo nhất trên thế giới sau chiến tranh Triều Tiên, nhưng vẫn thuộc nhóm phát triển thấp G77. Tuy nhiên, sau kỳ tích sông Hàn với những thành tựu tăng trưởng vượt bậc, năm 1966, Hàn Quốc gia nhập Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), thoát khỏi nhóm G77, và hiện đang tham gia hoạt động trong nhóm JUSSCANNZ cùng các nước như Mỹ, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ý nghĩa

Hàn Quốc là trường hợp đầu tiên trong lịch sử thế giới mà một quốc gia đang phát triển, từng bị thực dân đô hộ, tiến vào hàng ngũ các quốc gia phát triển. Trên thực tế, Hàn Quốc đã hoạt động trong nhóm các nước phát triển. Tuy nhiên, sự công nhận của UNCTAD mang ý nghĩa xác nhận chính thức về vị thế của Seoul trước cộng đồng quốc tế. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đánh giá đây là một thành quả đáng tự hào, từ nay, Hàn Quốc đã “danh chính ngôn thuận” được quốc tế công nhận là nước phát triển. Đại sứ Hàn Quốc tại Geneva Lee Tae-ho đánh giá đây là một bước ngoặt lịch sử đối với Hàn Quốc. Theo ông, thương mại đóng một vai trò rất lớn trong chặng đường phát triển kinh tế của Seoul. Đợt nâng hạng lần này là một minh chứng rõ nét nhất cho châm ngôn của UNCTAD, đó là “thương mại là công cụ quan trọng để phát triển kinh tế”. Từ nay, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng góp vai trò tích cực để cùng hỗ trợ các quốc gia khác khai thác hiệu quả cộng hưởng tích cực từ thương mại và phát triển.