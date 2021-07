MV “Permisstion to Dance” của BTS chạm mốc 100 triệu view sau 52 tiếng

MV ca khúc mới toanh “Permisstion to Dance” của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) phát hành vào lúc 1 giờ chiều ngày 9/7 (giờ Hàn Quốc) đã vượt mốc 100 triệu lượt xem trên kênh Youtube chỉ sau 52 tiếng đăng tải. Như vậy, tính đến nay, BTS đã có tổng cộng 34 ca khúc đạt hơn trăm triệu lượt view trên Youtube, thành tích nhiều kỷ lục đối với một nghệ sĩ Hàn Quốc.

Phía Youtube cho biết MV “Permisstion to Dance” đã đạt tổng cộng 72,3 triệu lượt xem sau 24 giờ đăng tải. Đây cũng là video ca nhạc được nhiều người xem nhất vào thời điểm công chiếu lần đầu (Premiere), với hơn 2,3 triệu lượt người theo dõi. BTS hiện đang chiếm 4 vị trí dẫn đầu về lượt người xem MV công chiếu lần đầu nhiều nhất, lần lượt với các ca khúc “Butter”, “Dynamite”, “Life Goes On” và “Permission to Dance”.

MV “Permission to Dance” mang đến một nguồn năng lượng tràn đầy sức sống, với những màn vũ đạo vui nhộn xen lẫn giữa không gian ngoài trời và trong nhà của 7 thành viên BTS.

Mặt khác, “Permission to Dance” nằm trong đĩa đơn “Butter” là một ca khúc thuộc thể loại dance pop sôi động, phần đệm piano tươi mới cùng âm thanh nhạc cụ dây trên nền giai điệu mạnh mẽ gây nghiện. Ngay sau khi phát hành, ca khúc đã dẫn đầu xu hướng tìm kiếm toàn cầu trên mạng xã hội Twitter, đứng thứ nhất danh sách ca khúc được yêu thích trên Youtube, và thống trị các bảng xếp hạng theo thời gian thực trong nước như Genie, Bugs.