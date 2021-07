Khái quát Olympic mùa hè Tokyo 2020

Thế vận hội mùa hè Tokyo là kỳ Olympic đầu tiên trong lịch sử bị lùi lại một năm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Mặc dù được tổ chức muộn hơn một năm, nhưng nhiều người vẫn không khỏi cảm thấy bất an, làm phai nhạt đáng kể ý nghĩa là “lễ hội thể thao lớn nhất toàn cầu” của sự kiện này. Dù vậy, kỳ Olympic lần này sẽ chính thứckhai mạc vào ngày 23/7 tới và kéo dài 17 ngày. Hơn 10.000 vận động viên toàn thế giới sẽ so tài để gặt hái 339 huy chương ở 33 bộ môn thi đấu chính thức.

