Lương tối thiểu năm 2022 tăng 5,1%

Lương tối thiểu năm 2022

Ủy ban lương tối thiểu của Hàn Quốc, tổ chức đối thoại xã hội đóng vai trò thảo luận và quyết định về mức lương tối thiểu, đêm ngày 12/7 đã mở cuộc họp toàn thể lần thứ 9, quyết định nâng lương tối thiểu năm 2022 lên 9.160 won (8 USD)/giờ, tăng 440 won (0,4 USD) so với năm nay, tương đương mức lương tối thiểu tháng (209 giờ làm việc) sẽ là 1.914.400 won (1.665 USD).

Ủy ban lương tối thiểu gồm 27 ủy viên, với 9 ủy viên đại diện giới doanh nghiệp, 9 ủy viên đại diện giới lao động, và 9 ủy viên công ích. Trước đó, giới lao động đã đề xuất tăng 14,7% lương tối thiểu giờ, lên 10.000 won (8,7 USD); trong khi giới doanh nghiệp đề nghị nâng 1,5%, thành 8.850 won (7,7 USD). Do đề xuất của hai bên có sự chênh lệch lớn, nên các ủy viên công ích đã đề xuất phương án trung gian là nâng lương trong khoảng từ 9.030 won đến 9.300 won (7,8 tới 8,1 USD)/giờ. Cuối cùng các bên đạt được thỏa thuận ở mức 9.160 won (8 USD)/giờ. Tuy nhiên, trong quá trình biểu quyết, 4 trong số 9 ủy viên đại diện doanh nghiệp đã rời khỏi cuộc họp. Cả giới lao động và doanh nghiệp đều không hài lòng về mức tăng này.

Bối cảnh và ý nghĩa

Dưới thời Chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in, mức tăng lương tối thiểu năm 2018 là 16,4%, năm 2019 là 10,9%, năm 2020 là 2,9% và năm 2021 là 1,5%. Trong hai năm đầu nhiệm kỳ, lương tối thiểu đã tăng mạnh do Tổng thống Moon Jae-in trước đó từng đưa ra cam kết tranh cử là nâng lương tối thiểu lên 10.000 won (8,7 USD)/giờ. Tuy nhiên, việc nâng đột ngột lương tối thiểu đã làm gia tăng gánh nặng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng giới tiểu thương, gây ra một số tác động tiêu cực như giảm việc làm. Sau đó, mức tăng lương tối thiểu đã giảm xuống còn 2,9% rồi 1,5% trong hai năm tiếp theo.

Quyết định nâng 5,1% lương tối thiểu năm 2022 đã vượt ra khỏi đường lối kìm hãm tăng lương tối thiểu của Chính phủ trong hai năm qua. Ủy ban lương tối thiểu giải thích đã cân nhắc tới khả năng kinh tế Hàn Quốc sẽ hồi phục khỏi đại dịch trong năm 2022, đồng thời xem xét tới tình hình khó khăn của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, giới tiểu thương. Trên thực tế, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 4% trong năm nay. Trong khi đó, lao động có việc làm tháng 4 và tháng 5 đều tăng trên 600.000 người, cho thấy tuyển dụng đang trên đà hồi phục.

Phản ứng và triển vọng

Mức tăng 5,1% thấp hơn nhiều so với mức đề xuất của giới lao động. Do vậy, giới lao động đang phản đối quyết liệt, thậm chí Tổng liên đoàn lao động Dân chủ còn tuyên bố sẽ tổng đình công. Tổng liên đoàn này chỉ trích cam kết nâng lương tối thiểu lên 10.000 won/giờ của Chính phủ đương nhiệm là một sự “tra tấn hy vọng” với người dân, bày tỏ phẫn nộ với mức tăng lương tối thiểu năm sau. Tuy nhiên, sự phản đối từ giới doanh nghiệp còn gay gắt hơn. Đặc biệt, giới tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ cho biết sẽ khó có thể trụ được với mức tăng 5,1% trong bối cảnh tình hình kinh doanh khó khăn kéo dài do dịch COVID-19. Hiệp hội chủ cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc cho biết không còn đủ sức để chi trả tiền lương cho nhân viên theo mức lương tối thiểu, chỉ trích Ủy ban lương tối thiểu đã quay lưng lại với hoàn cảnh khó khăn của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Hiệp hội cửa hàng nhượng quyền Hàn Quốc cũng chỉ trích rằng quyết định tăng lương tối thiểu lần này không khác nào khiến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải gánh hết thiệt hại do COVID-19. Nhiều ý kiến lo ngại mâu thuẫn xã hội sẽ dâng cao tương tự thời kỳ đầu khi Chính phủ đương nhiệm nâng mạnh lương tối thiểu. Trước ý kiến lo ngại này, Thủ tướng Kim Boo-kyum “khẩn thiết” đề nghị giới doanh nghiệp chấp nhận quyết định của Ủy ban lương tối thiểu, xét tới “đại cục”. Phủ Tổng thống cũng đánh giá cao quyết định nâng lương lần này, hy vọng giới doanh nghiệp, người lao động và Chính phủ cùng hợp sức tham gia vào quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, để khắc phục khủng hoảng kinh tế, hồi phục bao trùm, đưa Hàn Quốc nhảy vọt thành quốc gia đi đầu thế giới.