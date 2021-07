2PM dự kiến phát hành album mini mới tại Nhật Bản vào ngày 29/9

ⓒ JYP Entertainment

Công ty chủ quản JYP Entertainment đã đăng tải đoạn video tựa “2PM is BACK” trên kênh mạng xã hội của nhóm nhạc nam 2PM vào lúc 0 giờ ngày 19/7 (giờ Hàn Quốc), thông báo kế hoạch phát hành album mới tại Nhật Bản của nhóm trong tháng 9.

Trong đoạn video là hình ảnh các chàng trai 2PM đang hát ca khúc “I’ll Be Back” tại concert có sự tham gia của 100.000 khán giả ở Tokyo vào tháng 10 năm 2016, cùng lời hứa hẹn với fan là sẽ quay trở lại. Đặc biệt, bức ảnh chụp hình dáng quyến rũ của 6 chàng trai, cùng dòng chữ “2PM is BACK 2021. 9. 29 Mini Album WITH ME AGAIN” càng thu hút sự tò mò và mong đợi của người hâm mộ.

Trước đó, album chính thức thứ 7 của nhóm mang tên “MUST” phát hành vào ngày 28/6 vừa qua đã leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng của iTunes tại Nhật Bản ngay trong ngày đầu tiên, và liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu các bảng xếp hạng tiêu thụ album theo ngày của trang bán lẻ âm nhạc lớn nhất tại Nhật Bản Tower Records trong hai ngày 3-4/7. Do đó, sản phẩm mới “WITH ME AGAIN” được kỳ vọng sẽ nối tiếp các thành tích nhóm đạt được vừa qua.

Tháng 3 năm nay, thành viên cuối cùng của 2PM đã hoàn tất nghĩa vụ quân sự. Theo đó, nhóm đã chính thức quay trở lại hoạt động âm nhạc với đầy đủ 6 thành viên sau 5 năm với album đúng chất 2PM “MUST”, khẳng định sức hấp dẫn không một nhóm nhạc nam K-pop nào có thể thay thế. Tính đến ngày 12/7, album “MUST” đã tiêu thụ được tổng cộng 121.220 bản (tính theo bảng xếp hạng của Gaon); lọt Top 10 bảng xếp hạng album của iTunes tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Thụy Điển.

Mặt khác, chuỗi chương trình giải trí trên web của nhóm mang tên “2PM WILD SIX” đã lần đầu tiên được phát sóng trên TV, mang đến tiếng cười sảng khoái cho người xem truyền hình. Chương trình này sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ tối thứ Hai hàng tuần (giờ Hàn Quốc) trên đài Mnet.