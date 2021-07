Nội dung kỳ vọng huy chương của đoàn thể thao Hàn Quốc: Taekwondo, Judo

Tại Thế vận hội Rio 2016, đội tuyển Judo Hàn Quốc phải ngậm ngùi về nước, lần đầu tiên không giành được huy chương vàng trong vòng 16 năm. Lần này, đội tuyển Judo Hàn Quốc lần đầu sau 13 năm tham dự ở toàn bộ 14 hạng cân nam và nữ, kể từ sau Olympic Bắc Kinh 2008. Đó là bởi đến phút chót, vận động viên Lee Sung-ho đã giành được chiếc vé tới Tokyo ở hạng cân 81 kg do hạng cân này bị khuyết vì có vận động viên tham dự bị nhiễm COVID-19.

Vận động viên được đánh giá có nhiều khả năng gặt hái huy chương vàng nhất là An Ba-ul hạng cân 66 kg nam, vận động viên Cho Gu-ham hạng cân 100 kg. An Ba-ul từng giành huy chương bạc tại Thế vận hội Rio. Còn Cho Gu-ham từng đoạt huy chương vàng Giải vô địch Judo thế giới năm 2018. Sau thất bại tại Olympic Rio 2016 do ảnh hưởng bởi chấn thương đứt dây chằng chữ thập, lần này, Cho Gu-ham đang quyết tâm “phục thù” tại Tokyo.

Ngoài ra, võ sĩ An Chang-rim cũng đang được coi là một cái tên sáng giá ở hạng cân 73 kg nam. Vận động viên Kim Won-jin hạng cân 60 kg nam cũng rất đáng chú ý. Người hâm mộ không thể nào quên được hình ảnh Kim Won-jin khóc trên bục nhận huy chương vàng Giải Doha Masters Judo 2021 diễn ra tại Qatar tháng 1 năm nay vì nhận được tin cha mình qua đời. Kim Won-jin đã tập luyện không mệt mỏi suốt thời gian qua, quyết tâm mang về chiếc huy chương vàng Thế vận hội để tưởng nhớ cha mình.