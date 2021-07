Nắng nóng kéo dài nghiêm trọng tại Hàn Quốc

ⓒYONHAP News

Những ngày qua, các địa phương trên toàn Hàn Quốc phải trải qua một đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiều khả năng mùa hè năm 2021 sẽ là mùa hè nóng kỷ lục, vượt qua cả năm 2018. Do nhiệt độ tăng cao nên nhu cầu điện năng cũng tăng vọt. Trước ý kiến lo ngại xảy ra tình trạng thiếu điện, Chính phủ Hàn Quốc quyết định tái khởi động sớm ba nhà máy điện nguyên tử đã kết thúc bảo trì bảo dưỡng để đảm bảo nguồn cung điện năng trong mùa hè.

Mùa mưa thoáng qua, nắng nóng đến sớm

Mùa hè năm nay càng nóng hơn do mùa mưa chỉ “thoáng qua” thay vì kéo dài từ cuối tháng 6 tới trung tuần tháng 7 như mọi năm. Tuy nhiên, Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc tỏ lập trường khá thận trọng trước nhận xét rằng mùa mưa năm nay ngắn kỷ lục, và khả năng mùa hè năm nay sẽ nắng nóng kỷ lục hơn cả năm 2018.

Theo Cục khí tượng và thủy văn, đợt nắng nóng kỷ lục năm 2018 xảy ra là do hiện tượng “vòm nhiệt” và luồng không khí nóng tích tụ trong thời gian dài. Mùa hè năm nay cũng đang xảy ra hiện tượng luồng không khí nóng bị tích tụ ở tầng cao của khí quyển, tương tự năm 2018, nhưng vẫn còn sớm để kết luận tình trạng này có gây ra ảnh hưởng kéo dài hay không. Tất nhiên, tình hình nắng nóng năm nay vẫn được xem ở mức nghiêm trọng, nên người dân vẫn cần đặc biệt chú ý đề phòng. Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc giải thích nắng nóng trước ngày 20/7 phát sinh là do luồng không khí nóng gia tăng nhất thời, còn nắng nóng sau ngày 20/7 là do ảnh hưởng liên tục từ khối khí áp cao lớn bao trùm bán đảo Hàn Quốc, nên đợt nắng nóng sau dự báo sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Nắng nóng thường xuyên và nghiêm trọng hơn

Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã gây ra hiện tượng vòm nhiệt (heat dome). Đây là hiện tượng xảy ra khi khối khí áp cao phát triển ở tầng cao 10 km tính từ mặt đất bị giữ lại, hình thành nên một “màng nhiệt” giống hình một cái nắp úp ngược, trong đó không khí tiếp tục bị hun nóng, dẫn tới cái nóng hầm hập “như thiêu như đốt”. Trong những ngày qua, khối khí áp cao Thái Bình Dương khổng lồ phát triển và bao phủ bán đảo Hàn Quốc, cộng thêm ảnh hưởng của khối khí áp cao Tây Tạng nóng và khô ở tầng cao khí quyển, làm xảy ra hiện tượng “vòm nhiệt”, ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực Đông Bắc Á, trong đó có bán đảo Hàn Quốc, khiến nắng nóng gay gắt kéo dài.

Gần đây, nắng nóng và hiện tượng đêm nhiệt đới đang có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng hơn và xảy ra thường xuyên hơn. Số ngày nắng nóng gay gắt trong vòng 48 năm từ năm 1973-2020 là bình quân 10,1 ngày/năm, nhưng tính riêng trong 10 năm từ năm 2011-2020 là trung bình 14 ngày/năm. Ngoài ra, trong vòng 48 năm, số ngày xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới là bình quân 5,7 ngày/năm, nhưng trong vòng một thập kỷ gần đây đã tăng lên thành 9 ngày/năm. Đặc biệt, trong năm 2018, số ngày xảy ra nắng nóng gay gắt là 31 ngày, dài kỷ lục; và số ngày xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới là 16,6 ngày, cao thứ hai trong lịch sử. Tóm lại, tình trạng nắng nóng và đêm nhiệt đới xảy ra liên tục trong suốt mùa hè. Mặc dù vẫn còn sớm để nhận định tình hình nắng nóng năm nay có vượt qua kỷ lục năm 2018 hay không, nhưng một điều chắc chắn là nắng nóng tương tự sẽ còn kéo dài trong những ngày tới.

Cung cầu điện năng

Vấn đề đáng lo ngại nhất khi nắng nóng kéo dài là cung cầu điện năng, do nhu cầu sử dụng điện làm mát vào ban ngày tăng cao. Hiện tại, cung cầu điện năng vẫn đang ở mức bình thường. Trong ngày 21/7, điện năng dự trữ đạt 7GW, tỷ lệ dự trữ điện đạt 7,6%. Cơ quan điện lực nhận định nếu điện năng dự trữ đạt trên 5,5 GW thì cung cầu điện năng vẫn được đảm bảo bình thường. Tuy nhiên, để sẵn sàng đối phó với tình huống bất ngờ như máy phát điện bị hư hỏng, nhiệt độ cao bất thường, thì cần nâng điện năng dự trữ lên 10 GW, tỷ lệ dự trữ trên 10%. Hiện tại, mặc dù điện năng vẫn đang được cung cấp ổn định, nhưng tâm lý người dân không tránh khỏi bất an. Nhiều khả năng Chính phủ sẽ ban lệnh khẩn cấp về cung cầu điện năng lần đầu sau 8 năm. Chính phủ đang nỗ lực nâng tỷ lệ điện dự trữ lên 8,8 GW, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp lớn điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện năng.