Các bài hát của ATEEZ đang được yêu thích tại Olympic Tokyo 2020.

Tại một số trận đấu diễn ra tại Olympic Tokyo 2020 được khai mạc từ ngày 23/7, các bài hát của nhóm nhạc nam Hàn Quốc ATEEZ đã vang lên, khẳng định vị thế của K-pop nói chung và sự yêu mến dành cho ATEEZ nói riêng.





Cụ thể, trong trận đấu bóng chuyền nam Thế vận hội Tokyo giữa Canada và Iran diễn ra vào ngày 28/7, ca khúc chủ đề “불놀이야 (I'm The One)” (Đùa với lửa) trong album “ZERO: FEVER Part.2” và “Dreamers” trong đĩa đơn tiếng Nhật cùng tên đã được bật lên. Tại trận đấu bóng chuyền nam giữa Mỹ và Tunisia diễn ra cùng ngày, ca khúc chủ đề “WONDERLAND” trong album đầy đủ đầu tiên của ATEEZ mang tên “TREASURE EP. FIN: All To Action” cũng đã được cất lên thu hút sự chú ý.





Bên cạnh đó, ca khúc tươi sáng hứng khởi mang tên “Wave” của nhóm cũng thường xuyên xuất hiện như bài hát kết thúc của các chương trình thể thao, tạo nên khái niệm mới “sports pick” (sự lựa chọn của thể thao). MV “Đùa với lửa” cũng đang được trình chiếu trong phòng triển lãm VR trên trang web của Team Korea House, nơi để người hâm mộ thể thao ủng hộ các vận động viên thi đấu tại Thế vận hội, do Ủy ban Olympic Hàn Quốc điều hành.





ATEEZ đã chiếm vị trí đầu tiên trong các cụm từ tìm kiếm thời gian thực trên các trang web âm nhạc lớn như Melon và Genie. Hashtag #OLYMPICS_LOVES_ATEEZ” đã xuất hiện trên Twitter Worldwide Trend, khẳng định vị trí thần tượng toàn cầu của nhóm.