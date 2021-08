Tổ chức dân sự và Chính phủ có động thái nối lại viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên

ⓒKBS News

Các động thái của tổ chức dân sự và Chính phủ

“Ủy ban xúc tiến thúc đẩy hợp tác kinh tế liên Triều”, một tổ chức dân sự gồm các doanh nhân đầu tư vào dự án hợp tác kinh tế liên Triều, ngày 4/8 cho biết sẽ hỗ trợ người dân Bắc Triều Tiên bị thiệt hại do COVID-19 và mưa lũ vào năm ngoái. Cụ thể, Ủy ban có kế hoạch dùng tiền quỹ và kêu gọi người dân quyên góp cho “Cuộc vận động động giúp đỡ người dân Bắc Triều”. Cuộc vận động này có sự tham gia của Hội đồng giao lưu kinh tế tư nhân liên Triều, Viện nghiên cứu hợp tác kinh tế liên Triều, Hiệp hội các doanh nghiệp đầu tư núi Geumgang, Hiệp hội hợp tác kinh tế liên Triều, Hiệp hội doanh nghiệp núi Geumgang và Liên hiệp doanh nhân hợp tác kinh tế liên Triều.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết đang xem xét phương án hỗ trợ khoảng 10 tỷ won (8,7 triệu USD) trích từ Quỹ hợp tác liên Triều cho các dự án hợp tác nhân đạo với miền Bắc của khoảng 20 tổ chức dân sự trong nước, tập trung chủ yếu vào các dự án hỗ trợ tầng lớp yếu thế tại Bắc Triều Tiên. Bộ Thống nhất sẽ thảo luận với các ban ngành hữu quan về phương hướng hỗ trợ, sau đó mở cuộc họp của Hội đồng xúc tiến hợp tác giao lưu liên Triều để quyết định về kế hoạch hỗ trợ cụ thể.

Triển vọng hỗ trợ và tình hình tại Bắc Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc chủ trương chỉ hỗ trợ ngân sách cho các tổ chức dân sự thỏa mãn điều kiện cần thiết, như ký kết thỏa thuận với miền Bắc, có kế hoạch nhập và vận chuyển vật tư cụ thể, đảm bảo tính minh bạch khi phân bổ hàng hóa viện trợ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đang tỏ ra không mấy mặn mà với dự án hỗ trợ của miền Nam, nên việc thỏa mãn các điều kiện này là điều không hề dễ dàng. Trên thực tế vào mùa hè năm ngoái, khi miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, các tổ chức quốc tế và Chính phủ Seoul đã bày tỏ ý định viện trợ nhân đạo, nhưng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tuyên bố sẽ không nhận viện trợ trực tiếp từ bên ngoài, và tiếp tục lặp lại lập trường tương tự tại Đại hội đảng Lao động hồi đầu năm nay.

Hiện tại, Bắc Triều Tiên đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn do phải phong tỏa biên giới phòng ngừa dịch COVID-19, thiệt hại do mưa lũ vào năm ngoái. Chủ tịch Kim Jong-un cũng đã công khai thừa nhận tình trạng khó khăn, thiếu thốn lương thực. Gần đây, miền Bắc tiếp tục gặp hạn hán nghiêm trọng do nắng nóng trong tháng 7, và được dự báo sẽ bị thiệt hại do mưa lớn trong tháng 8, tình trạng thiếu lương thực đang ở mức đáng lo ngại. Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Chương trình lương thực thế giới (WFP) ngày 30/7 công bố báo cáo chung, ước tính Bắc Triều Tiên thiếu khoảng 860.000 tấn lương thực trong một năm từ tháng 10 năm ngoái, tương đương lượng tiêu thụ trong vòng hai đến tháng tại miền Bắc.

Triển vọng quan hệ liên Triều

Xét theo tình hình trên, dù các tổ chức dân sự và Chính phủ có ý định viện trợ nhân đạo cho miền Bắc, thì việc thực hiện cũng là không hề dễ dàng. Lần cuối cùng Chính phủ Hàn Quốc trích Quỹ hợp tác liên Triều để hỗ trợ dự án viện trợ nhân đạo của tổ chức dân sự thông qua Hội đồng xúc tiến hợp tác giao lưu liên Triều là vào tháng 12/2019. Khi đó, Chính phủ hỗ trợ khoảng 1,5 tỷ won (1,3 triệu USD) cho Quỹ y tế quốc tế Hàn Quốc với dự án hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật miền Bắc. Kể từ đó tới nay, Chính phủ cũng đã nhiều lần hỗ trợ quy mô nhỏ dưới 500 triệu won (437.500 USD) cho một số tổ chức. Do quy mô hỗ trợ không lớn nên Chính phủ không cần thiết tiến hành thông qua Hội đồng xúc tiến hợp tác giao lưu liên Triều.

Bộ Thống nhất cho biết trong thời gian qua, Bộ đã liên tục xem xét các phương án đa dạng nhằm hỗ trợ hoạt động hợp tác nhân đạo của tổ chức dân sự trong nước, xét trên lập trường phải duy trì đều đặn hợp tác nhân đạo, tách biệt với tình hình chính trị, quân sự liên Triều. Theo đó, kế hoạch hỗ trợ lần này của Chính phủ mang tính chất chính là nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc thúc đẩy hợp tác nhân đạo với miền Bắc của các tổ chức dân sự trong thời gian tới, chứ chưa hẳn là hỗ trợ ngay cho một dự án nào cụ thể. Tất nhiên, dư luận vẫn kỳ vọng kế hoạch này sẽ có thể mở ra cánh cửa cải thiện quan hệ liên Triều.