Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đứng trước sức ép nâng lãi suất

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đang đứng trước sức ép lớn về việc nâng lãi suất cơ bản. Tuy nhiên, BOK sẽ phải cân nhắc hết sức thận trọng về chính sách tiền tệ, do việc nâng lãi suất sẽ gây ra những tác dụng phụ rất lớn. Dịch COVID-19 đang tái bùng phát mạnh trở lại, chưa thể chắc chắn nền kinh tế Hàn Quốc sẽ có thể hồi phục nhanh chóng trong nửa cuối năm. Trong khi đó, giá nhà, giá tiêu dùng vẫn đang tiếp tục leo thang, nợ hộ gia đình chồng chất càng làm gia tăng rủi ro về mặt hệ thống.

Triển vọng tăng lãi suất cơ bản

Các chuyên gia cho rằng BOK sẽ nâng lãi suất cơ bản ngay trong tháng 8. Viện nghiên cứu tài chính và kinh doanh Woori của Hàn Quốc ngày 4/8 dự báo Ngân hàng trung ương sẽ nâng lãi suất cơ bản từ mức 0,5% lên 0,75% trong cuộc họp vào ngày 26/8 tới đây của Ủy ban chính sách tiền tệ. Viện nghiên cứu này nêu ra các căn cứ đó là xuất khẩu và đầu tư đều đang có chiều hướng tích cực nhờ kinh tế toàn cầu hồi phục; Hàn Quốc đang đẩy nhanh tiêm chủng vắc-xin khiến tâm lý tiêu dùng cải thiện, giá tiêu dùng tăng vọt; chính sách tài chính mở rộng của Chính phủ như lập ngân sách bổ sung; và lo ngại về sự mất cân bằng tài chính liên quan tới thị trường nhà ở trong nước. Ngân hàng đầu tư toàn cầu JP Morgan có trụ sở tại Mỹ cũng nhận định BOK sẽ nâng lãi suất trong tháng này, thay vì tháng 10 như dự báo trước đó, bởi theo biên bản cuộc họp tháng 7 của Ủy ban chính sách tiền tệ thì ban lãnh đạo BOK thiên về phía nâng lãi suất cơ bản trong tháng 8.

Trong cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 15/7, một số ủy viên đã nêu ra ý kiến về việc nâng lãi suất. Thống đốc BOK Lee Joo-yeol khi đó phát biểu sẽ xem xét về việc điều chỉnh chính sách nới lỏng tiền tệ, cân nhắc tổng hợp tới tình hình kinh tế, vật giá, rủi ro bất cân bằng tài chính. Mặt khác, trong cuộc họp với các Bộ trưởng liên quan tới bất động sản vào ngày 28/7, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cũng đề cập tới khả năng nâng lãi suất cơ bản trong năm nay.

Sức ép nâng lãi suất

Lý do chính gây sức ép nâng lãi suất cơ bản lên BOK đó là tỷ lệ lạm phát, tình trạng bất cân bằng tài chính do giá nhà tăng vọt. Theo báo cáo “Xu hướng giá tiêu dùng tháng 7” do Cục thống kê quốc gia công bố, giá tiêu dùng đã tăng 2,6%, bằng tháng 5 năm nay, là mức tăng cao nhất trong vòng 9 năm. Trong ba tháng đầu năm 2021, giá tiêu dùng tăng từ 0,6% tới 1,5%, nhưng sang tháng 4 tăng vọt lên 2,3%, và đã 4 tháng liên tiếp tăng trên 2%, ngưỡng quản lý vật giá của BOK. Tình hình vật giá theo cảm nhận của người dân còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chỉ số giá sinh hoạt trong tháng 4 tăng 2,8%, tháng 5 tăng 3,3%, tháng 6 tăng 3%, tháng 7 tăng 3,4%. Đặc biệt, giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng trên dưới 10% trong vòng 4 tháng gần đây. Giá xăng tăng vọt tới 19,3% do giá dầu quốc tế tăng, gây ra gánh nặng lớn tới giá các mặt hàng công nghiệp.

Trong khi đó, giá nhà vẫn đang tăng không kiểm soát. Theo báo cáo “Xu hướng giá nhà” do Ngân hàng Kookmin công bố, giá chung cư trên toàn quốc trong nửa đầu năm nay đã tăng 9,97%, vượt qua mức tăng 9,65% của cả năm ngoái là. Nếu xét tới việc kinh tế Hàn Quốc được dự báo tăng trưởng 4% trong năm nay thì sức ép nâng lãi suất cơ bản là vô cùng lớn. Do vậy, giới phân tích cho rằng việc nâng lãi suất sẽ có thể diễn ra sớm hơn. Nợ hộ gia đình tăng chóng mặt đang dẫn tới bong bóng tài sản như giá nhà, cổ phiếu, gia tăng rủi ro hệ thống, nên phải nâng lãi suất cơ bản để kiểm soát xu hướng này.

Rủi ro không nhỏ

Vấn đề đặt ra là dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát mạnh, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, giới tiểu thương đang phải “oằn mình” chống đỡ. Việc nâng lãi suất cơ bản sẽ có thể trở thành một đòn “chí mạng” đối với nhóm đối tượng này trong thời điểm khó khăn hiện nay. Ngoài ra, nếu Chính phủ chi tiêu tài chính quy mô lớn, như chi trả gói hỗ trợ khẩn cấp cho người dân khắc phục dịch COVID-19 thì hiệu quả nâng lãi suất sẽ bị suy giảm. Giới chuyên gia đều đồng tình rằng hơn lúc nào hết, BOK phải chứng minh “thực lực” trong chính sách tiền tệ ở giai đoạn hiện nay.