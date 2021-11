Thể loại: K-pop, ballad

Công ty quản lý: Everglow

Hoạt động từ: 2020





Biography:

GyeongseoYeji là bộ đôi song ca nữ của K-pop đến từ công ty Everglow, ra mắt ngày 12/4/2020 với đĩa đơn “Actually...I Miss You” có sự tham gia của nam ca sĩ Jeon Gun-ho.





Discography:

EPs & Singles

If You Lovingly Call My Name w/ Jeon Gun-ho (single, 2021)

For You Who’s Like My Galaxy (single, 2021)

Might Not Know (single, 2021)

Why Has Your Love Changed (single, 2020)