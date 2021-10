OECD nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc

ⓒGetty Images Bank

Dự báo của OECD về tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 21/9 đã nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay lên 4%, cao hơn 0,2% so với mức dự báo hồi tháng 5 (3,8%). Ngoài ra, OECD dự báo giá tiêu dùng Hàn Quốc sẽ tăng 2,2% trong năm nay, cao hơn 0,4% so với dự báo trước đó, phản ánh theo tình hình lạm phát chung toàn cầu. Như vậy, bao gồm cả OECD, phần lớn các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước đều đang đưa ra dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay ở ngưỡng 4%. Dự báo của OECD thấp hơn dự báo 4,3% của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và 4,2% của Chính phủ Seoul, nhưng bằng với dự báo của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). OECD dự báo trong năm sau, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,9%, cao hơn 0,1% so với dự báo của tháng 5. Trong Nhóm 20 nền kinh tế lớn thế giới (G20), chỉ có 4 nước được OECD nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cả năm nay và năm sau là Hàn Quốc, Argentina, Mexico và Tây Ban Nha.

Dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới

OECD dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 5,7% trong năm nay, thấp hơn 0,1% so với dự báo hồi tháng 5. Tổ chức này hạ dự báo về tỷ lệ tăng trưởng của Nhóm G20 xuống 6,1%, Mỹ xuống 6%, Nhật Bản 2,5%; nâng dự báo với Liên minh châu Âu (EU) thành 5,3%, Pháp 6,3%, Ý 5,9%; và giữ nguyên dự báo với Trung Quốc là 8,5%. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế nhận định kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 4,5% vào năm sau, cao hơn dự báo trước đó 0,1%. OECD đánh giá kinh tế thế giới vẫn đang phục hồi nhờ nỗ lực về mặt chính sách và tiêm chủng vắc-xin COVID-19, nhưng đà hồi phục đang bị chậm lại. Biến thể Delta đang lây lan với tốc độ rất nhanh, nhưng mức độ ảnh hưởng tới các nền kinh tế có sự khác nhau tùy theo tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin. Trong thời gian tới, OECD cho rằng các nước nên tiếp tục duy trì chính sách vĩ mô tích cực, chính sách nới lỏng tiền tệ dựa theo tình hình của từng nước. Do còn tồn tại nhiều bất ổn, các nước không nên vội vàng chuyển đổi chính sách tài khóa, mà nên vận hành một cách linh hoạt.

Ý nghĩa và triển vọng

Trên tài khoản Facebook cá nhân, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki phân tích OECD nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc căn cứ theo tình hình xuất khẩu khả quan, hiệu quả chính sách như gói ngân sách bổ sung lần hai trong năm nay. Trong số 10 cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, chỉ có duy nhất Hàn Quốc được OECD nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cả năm nay và năm sau. Điều này cho thấy OECD đánh giá xu hướng phục hồi kinh tế Hàn Quốc sẽ còn tiếp diễn cả trong và sau đại dịch. Ngoài ra, việc OECD nâng dự báo với kinh tế Hàn Quốc còn được cho là đã xét tới tỷ lệ tăng trưởng kinh tế quý I và quý II năm nay của Hàn Quốc đều cao hơn 0,1% so với số liệu sơ bộ ban đầu, vượt ngoài dự đoán. Chính phủ Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực phòng dịch, duy trì chính sách tài khóa mở rộng, dốc toàn lực để ổn định vật giá, không gây thêm khó khăn chồng chất cho đời sống người dân.