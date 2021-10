Business Canvas – nhà phát triển giải pháp tài liệu tích hợp

ⓒ Business Canvas

Typed, giải pháp dữ liệu trong mọi điều kiện





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Business Canvas, nhà phát triển giải pháp quản lý tài liệu tích hợp Typed, giúp người dùng xử lý tài liệu hiệu quả hơn trong kỷ nguyên kỹ thuật số.





Business Canvas được thành lập vào tháng 7 năm 2020 bởi những cá nhân xuất sắc từ những trường Đại học danh tiếng khác nhau như Yale, Havard (Mỹ), Đại học Kinh tế và khoa học chính trị London (Anh) và Đại học quốc gia Seoul (Hàn Quốc), có chung một mục tiêu là giải quyết sự bất tiện trong xử lý tài liệu. Sau hơn một năm thành lập, Business Canvas đến nay đã thu hút được 2,5 triệu USD vốn đầu tư.





Typed cho phép xem nhiều định dạng văn bản qua web





Ngày nay, dù công nghệ trong nhiều lĩnh vực đã phát triển, giúp cuộc sống trở nên thuận tiện hơn, song riêng mảng tài liệu văn bản vẫn chưa có một sự đổi mới đột phá. Nhiều người vẫn đang soạn thảo các tài liệu văn bản kém hiệu quả, với nhiều vấn đề bất tiện như mất nhiều thời gian tìm kiếm thư mục lưu trữ văn bản cần chỉnh sửa, hay phải cài đặt các phần mềm chuyên dụng như Microsoft Office hay Hancom Office để mở các tệp. Dù nhận thức rõ sự bất tiện nhưng ít ai có ý định thay đổi, do đó Business Canvas đã phát triển một công cụ quản lý tài liệu hiệu quả mang tên Typed, hiện được hơn 10.000 người dùng thử nghiệm trên toàn cầu, dù chỉ là bản thử nghiệm beta. Giám đốc bộ phận quản lý chiến lược toàn cầu Yoo Min-seung của Business Canvas cho biết.





Typed cho phép người dùng xem nhiều định dạng tệp khác nhau bao gồm trang web, PDF, Word, Excel trên cùng một nền tảng mà không cần phần mềm chuyên dụng, mang lại một không gian làm việc lý tưởng, quản lý tài liệu theo mong muốn, cải tiến hiệu suất xử lý văn bản. Typed quản lý tất cả tài liệu trên cùng một không gian được số hóa, liên kết dữ liệu, đề xuất thông tin liên quan, nâng cao hiệu quả công việc.





Typed nâng cao hiệu quả làm việc trong mùa dịch COVID-19





Bằng việc hỗ trợ thu thập dữ liệu và tài liệu liên quan trên cùng một môi trường, thay vì phải mở nhiều cửa sổ tìm kiếm, tệp hay thư mục, Typed giúp người dùng đỡ tốn nhiều thời gian tìm kiếm dữ liệu dàn trải, tập trung hơn vào những công việc quan trọng. Chức năng “liên kết ngược” (backlink) hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm tài liệu liên quan, phân tích tương quan giữa các nhiệm vụ, đề xuất thông tin cần thiết, và có thể tìm kiếm các tệp trùng lặp. Nhờ đó, giải pháp Typed giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn trong bối cảnh phải làm việc tại nhà trong mùa dịch COVID-19. Ông Yoo Min-seung chia sẻ.





Dù vấn đề “số hóa công việc văn phòng” đã được thảo luận từ lâu, song lĩnh vực “hợp tác kỹ thuật số” chỉ mới nổi lên như một chủ đề nóng trong đại dịch. Tạp chí Forbes (Mỹ) dự đoán các doanh nghiệp sẽ đầu tư gấp đôi cho các “phần mềm dạng dịch vụ” (SaaS). Rõ ràng, thị trường phần mềm cho doanh nghiệp đang bùng nổ, tạo ra các công cụ cải thiện hiệu suất và sự hợp tác trong công việc. Trong đó, Typed là một trong số ít giải pháp lý tưởng liên quan đến mảng tài liệu, với điểm mạnh là cho phép các thành viên làm việc nhóm có thể quản lý tài liệu theo thời gian thực như kiểm tra lịch sử truy cập và thông tin liên quan đến tài liệu chia sẻ mà không cần liên lạc qua điện thoại hay email để tìm văn bản. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tiết kiệm chi phí nghiên cứu, ứng dụng tài liệu được đồng nghiệp soạn thảo với môi trường lưu trữ quản lý tài liệu tích hợp, liên kết đa dạng.





Tích cực giao tiếp với người dùng là chìa khóa thành công





Phiên bản beta của Typed đã nhận được phản hồi tích cực từ người dùng thử. Tháng 3 vừa qua, Typed đã lọt vào danh mục “Sản phẩm của ngày” (Product of the Day) do trang Product Hunt, vốn được xem như là bảng xếp hạng Billboard của lĩnh vực phần mềm, bình chọn. Trước khi dịch vụ ra mắt chính thức, Business Canvas đã phát hành 100 phiếu sử dụng “Truy cập trọn đời” với giá 100 USD/phiếu, và bán hết chỉ trong ba ngày. Sản phẩm đã thu hút người dùng thử từ 132 nước, với 65% người dùng ở nước ngoài, cho thấy dịch vụ đang được đón nhận trên toàn cầu. Business Canvas hy vọng số lượng người dùng sẽ vượt qua con số 20.000 người trong quý III năm nay. Thu hút được vốn đầu từ khổng lồ từ nhiều nguồn, Business Canvas được bình chọn vào danh sách “Câu lạc bộ phần mềm tăng trưởng cao” do Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc lựa chọn, trở thành doanh nghiệp xuất sắc do Bộ Doanh nhiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm bình chọn. Giám đốc Yoo Min-seung chia sẻ về chìa khóa thành công của doanh nghiệp.





Từ trước khi phát hành sản phẩm, chúng tôi đã liên hệ với người dùng tiềm năng và tham khảo ý kiến. Sau khi sản phẩm ra mắt, chúng tôi đã thực hiện các cuộc phỏng vấn, thu thập ý kiến phản hồi và đánh giá từ người dùng trên khắp thế giới. Dù đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để xây dựng và phát triển sản phẩm, nhưng để nâng cấp sản phẩm thì cần phải lắng nghe ý kiến của người dùng. Business Canvas đã tập trung vào điều tưởng như cơ bản nhưng lại thách thức nhất.





Mục tiêu tạo ra cuộc cách mạng trong mô hình quản lý tài liệu





Cuộc hành trình của Business Canvas chỉ mới bắt đầu. Tháng 4 vừa qua, công ty đã mở chi nhánh tại Mỹ, một động thái để tiến ra thị trường toàn cầu. Thông qua hợp tác với các doanh nghiệp toàn cầu, Business Canvas có kế hoạch mở rộng kinh doanh sang thị trường giáo dục và doanh nghiệp. Ông Yoo Min-seung bật mí.





Nghe có vẻ quá tham vọng, song mục tiêu của chúng tôi là phá vỡ hệ thống quản lý tệp truyền thống kém hiệu quả đã tồn tại 50 năm qua bằng mô hình quản lý tệp và đổi mới tri thức trên toàn cầu. Tương tự việc phát minh ra bản chữ in bằng kim loại vào thế kỷ XIV tại Hàn Quốc, sẽ thật tuyệt nếu như Hàn Quốc có thể phát triển một công cụ sáng tạo cho thế kỷ XXI. Business Canvas muốn tạo ra cuộc cách mạng đó; và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ, sử dụng sản phẩm và đưa ra những lời khuyên sâu sắc.





Phần mềm đọc tệp văn bản là công cụ để kết nối với các thiết bị đầu ra như máy in, một cách làm việc truyền thống đang gặp nhiều thách thức trong môi trường làm việc không tiếp xúc trực tiếp mà mọi người đã quá quen thuộc và không muốn thay đổi. Typed của Business Canvas cung cấp công cụ tối ưu và toàn diện cho hệ thống soạn thảo tài liệu, và được kỳ vọng trở thành một thương hiệu “made in Korea” hàng đầu, thu hút thị trường toàn cầu.