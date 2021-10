BLAZE (Do Han-se)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Do Han-se (Victon) (도한세(빅톤))

Tên album / Đĩa đơn : BLAZE

Ngày phát hành : 25/09/2021

Ca khúc

TAKE OVER Diamonds (With. Skinny Brown) (cùng với Skinny Brown) SLASH (Feat. BIGONE) (hợp tác cùng BIGONE) Public Enemy (Feat. Jayci yucca) (hợp tác cùng Jayci yucca) Ride or Die 향기 (Feat. Kid Wine, 용용) (Mùi hương) (hợp tác cùng Kid Wine, Yongyong)

Giới thiệu

Do Han-se của nhóm Victon ngày 25/9 đã ra mắt solo đầy ấn tượng với album đầu tay có tựa đề “BLAZE”, được công chúng đón nhận hết sức nồng nhiệt.

“BLAZE” có tổng cộng 6 ca khúc, gồm hai ca khúc chủ đề là “TAKE OVER” và “Public Enemy”. Nếu như “Public Enemy” là ca khúc mang hơi hướng rock thể hiện được giọng hát cá tính của Do Han-se thì “TAKE OVER” lại là nhạc phẩm phô diễn khả năng rap cực ngầu của anh chàng trên nền nhạc Hip-hop điện tử xập xình. Đây là album đầu tiên Do Han-se phát hành với tư cách nghệ sĩ solo nên chứa đựng tất cả nhiệt huyết, nỗ lực của anh, khiến sản phẩm lần này hết sức đặc biệt hơn đối với fan Victon nói chung và fan Do Han-se nói riêng.