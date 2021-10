Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc thực hiện chương trình giới thiệu ẩm thực cung đình và các điểm du lịch của Việt Nam

Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc đã ra mắt chương trình “ASEAN Fam Tour 2021 - Online Travel to ASEAN” từ cuối tháng 08/2021 với sự dẫn dắt của nữ diễn viên So Yoo-jin. Đây là chương trình giới thiệu ẩm thực, văn hóa và các điểm du lịch của 4 nước ASEAN là Brunei, Indonesia, Myanmar và Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Nữ diễn viên So Yoo-jin và những người tham gia thuộc thế hệ MZ (những người có năm sinh từ 1980-2000) của từng quốc gia sẽ đi du lịch thông qua video do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch của các nước sở tại sản xuất, nhằm giới thiệu văn hóa, điểm du lịch và ẩm thực của mỗi quốc gia dưới góc nhìn của những người trẻ. Video về Việt Nam đã lên sóng trên kênh Youtube của Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc vào ngày 14/9 với hình ảnh Tam Cốc, Tràng An, Hội An, cao nguyên Đồng Văn, Nha Trang.





Mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên “ Chuyện từ Seoul" và khách mời là chị Kim Kyung-pyo đến từ Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc.





ⓒ & Trang tâm ASEAN-Hàn Quốc