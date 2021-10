TURBULENCE (N.Flying)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: N.Fying(엔플라잉)

Tên album / Đĩa đơn: TURBULENCE

Ngày phát hành: 06/10/2021

Ca khúc

Sober 피었습니다 (Into Bloom) Video Therapy Moonshot Ask 쉼표 (Comma,) 지우개 (Undo) You 파란 배경 (Blue Scene) 이 별 저 별 (Fate) 너에게 (To You) Flashback

Giới thiệu

N.Flying phát hành album mới "TURBULENCE" đẹp trai ngây ngất khiến "hội chị em" không lối thoát. Nhạc phẩm chính thức "ra lò" ngày 6/10 và nhận được sự ủng hộ lớn của người hâm mộ.

Album repackage đầu tiên của N.Flying "TURBULENCE" mang thông điệp ý nghĩa: Bạn có thể cất cánh bay cao bất cứ lúc nào", gửi đến những người trẻ đang lang thang và hoang mang trong thực tại như sóng gió trên bầu trời những lời an ủi, thấu hiểu và sự đồng cảm. Ca khúc chủ đề "Sober” là sản phẩm do thành viên Lee Seung-hyeop sản xuất,cũng là một bài hát trấn an lo lắng cho những người trẻ đang loay hoay trong dòng suy nghĩ,hay là vừa trải qua trận sóng gió bão táp.