Nam Woo-hyun của INFINITE chính thức trở lại với album “With” sau 2 năm 5 tháng

ⓒ woollim entertainment

Nam ca sĩ Nam Woo-hyun của nhóm INFINITE sẽ tiếp tục hành trình âm nhạc trong mùa thu này.





Đơn vị quản lý Woollim Entertainment của INFINITE đã bất ngờ phát hành một poster cho mini-album thứ 4 "With" của Nam Woo-hyun trên SNS chính thức lúc 6 giờ tối ngày 6/10.





Poster trở lại có tên album "With", sự kết hợp của những cuộn băng đầy màu sắc kèm ngày phát hành 19/10 làm dấy lên sự tò mò.





Trước đó hôm 3/10, nam ca sĩ chiếu trailer trở lại của mình khi khép lại màn biểu diễn của concert NAM WOO HYUN ONTACT và nhận được hưởng ứng nhiệt tình. Màn trailer trở lại với vẻ sang trọng và quyến rũ chết người nhưng vẫn toát lên vẻ dễ thương, làm fan hâm mộ vừa nức lòng vừa tò mò anh chàng sẽ quay trở lại với concept mới nào.





Đây là nhạc phẩm đầu tiên kể từ đĩa đơn kỹ thuật số thứ hai "When Autumn Comes" phát hành hồi tháng 11/2019, cũng là mini album mới đầu tiên trong khoảng gần hai năm rưỡi kể từ mini album thứ ba "A New Journey" phát hành vào tháng 5/2019.





Như vậy, ca sĩ Nam Woo-hyun sẽ khép lại concert chính thức đầu tiên, trở lại với “With” cùng các hoạt động khác.





Với năng lực âm nhạc vững chắc trong nhiều thể loại và khả năng biểu din vô song, “With” lần này được kỳ vọng là cực phẩm tuyệt hảo. Cùng đón chờ lúc 6 giờ chiều ngày 19/10.