WeBiztech – nhà phát triển nền tảng hậu cần kết hợp thương mại điện tử

Phát triển nền tảng chứng nhận AEO, đơn giản hóa thủ tục hải quan





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về WeBiztech, nhà phát triển nền tảng trong lĩnh vực hậu cần kết hợp thương mại điện tử. Thành lập vào tháng 9/2008, tên gọi WeBiztech thể hiện tầm nhìn của doanh nghiệp mà ở đó nền tảng và đối tác kinh doanh cùng phát triển, hướng tới sự thịnh vượng chung dựa trên công nghệ. Là thế hệ phát triển công nghệ thông tin đầu tiên tại Hàn Quốc, Giám đốc Shin Joong-bae của WeBiztech đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở cả trong và ngoài nước. Ông đã thành lập WeBiztech với mong muốn phát triển các giải pháp sáng tạo dựa trên lực lượng lao động tài năng của đất nước. Trong quá trình phát triển các phần mềm riêng biệt cho lĩnh vực tài chính và hậu cần, ông Shin nhận ra nền tảng kết hợp hậu cần và thương mại điện tử có tiềm năng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của công ty. Kết quả của những nỗ lực đó là nền tảng Smart AEO Platform, trong đó AEO là viết tắt của Nhà điều hành kinh tế được ủy quyền (Authorized Economic Operator). Các doanh nghiệp được nhận chứng nhận AEO có nhiều lợi thế như được ưu tiên đơn giản hóa thủ tục hải quan. Giám đốc Shin Joong-bae cho biết.





Tự tin về năng lực công nghệ, chúng tôi đã quyết định phát triển một nền tảng chứng nhận AEO đầu tiên trên thế giới dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu về lĩnh vực liên quan. Cụ thể, chúng tôi nhận định rằng dịch vụ dựa trên chứng nhận AEO sẽ được mở rộng. Qua đó, công ty đã nhanh chóng phát triển công nghệ và cho ra đời phần mềm “Smart AEO Platform”, dựa trên tiêu chuẩn an ninh (Safe Framework) của Tổ chức hải quan thế giới (WCO) và chứng nhận theo Điều 255 của Luật hải quan Hàn Quốc. Năm 2016, chúng tôi đã bắt đầu phát triển nền tảng dựa trên công nghệ Internet vạn vật (IoT), hỗ trợ các công ty xuất khẩu vừa và nhỏ. Dự án đã được hoàn thành vào tháng 12/2018, trở thành giải pháp đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực liên quan.





Nền tảng AEO đầu tiên trên thế giới, góp phần tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ





Chương trình AEO được phát triển sau khi xảy ra vụ khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ, với mục tiêu đảm bảo tính an toàn và độ tin cậy của dịch vụ hậu cần. Để tăng cường an ninh, Washington đã thắt chặt các quy định thông quan khiến quy trình thủ tục trở nên phức tạp. Theo đó, Tổ chức hải quan thế giới đã giới thiệu chương trình AEO nhằm cải thiện thủ tục hải quan. Chứng nhận AEO có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, rút ngắn thủ tục thông quan rườm rà, giúp giải quyết các bài toán đau đầu của các nhà xuất khẩu là phải giao hàng đúng hẹn để giữ uy tín với khách hàng. Chứng nhận AEO đem lại nhiều tiện ích cho doanh nghiệp là vậy song số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc sở hữu chứng nhận này không tăng, thậm chí một số công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã bị hủy chứng nhận do vấn đề thời gian và tài chính. Ông Shin Joong-bae chia sẻ.





Hầu hết các nước đối tác xuất khẩu của Hàn Quốc đều yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh thương mại với điều kiện tiên quyết là hợp đồng có chứng nhận AEO. Nhu cầu được cấp chứng nhận AEO là có song trên thực tế thời điểm đó thế giới chưa có hệ thống công nghệ thông tin về chứng nhận AEO. Do đó, chúng tôi đã phát triển nền tảng AEO thông minh đầu tiên trên thế giới, hỗ trợ nhiều nhà xuất, nhập khẩu nhỏ ở Hàn Quốc đạt được chứng chỉ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hệ thống giúp số hóa quy trình làm việc cho 9 mô hình doanh nghiệp, đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian cấp chứng chỉ AEO từ 300 ngày xuống còn 180 ngày. Với hệ thống mới, doanh nghiệp nộp đơn đăng ký có thể tạo và quản lý tài liệu thay vì hoàn thành 377 tài liệu một cách thủ công. Giải pháp của chúng tôi đã giúp cải thiện tỷ lệ doanh nghiệp Hàn Quốc sở hữu chứng chỉ AEO, dù Hàn Quốc vẫn thuộc nước có tỷ lệ doanh nghiệp chứng nhận AEO dưới 30% trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).





Sử dụng ở các nước khó khăn về thủ tục hải quan





Nền tảng Smart AEO Platform đã và đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình cũng như đánh giá tích cực từ nhiều nước trong khu vực Tây Nam Á, Đông Nam Á, châu Phi, Trung và Nam Mỹ. Nhiều nước tỏ ý sẵn sàng mua và giới thiệu hệ thống AEO. Trước thực trạng hoạt động phát triển công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ còn khá chậm chạp, một số công ty còn bày tỏ xúc động với sự ra đời của nền tảng mới này. Tích cực theo đuổi công nghệ mới, WeBiztech hiện đang cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ điện toán đám mây (cloud) và dữ liệu lớn (big data), với mục tiêu kết hợp công nghệ chuỗi khối (blockchain) và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ở cả thị trường trong nước và toàn cầu. Ông Shin Joong-bae chia sẻ.





Các nước đang phát triển và kém phát triển còn gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng chứng nhận AEO do thiếu cơ sở hạ tầng. Nền tảng AEO giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuẩn hóa AEO, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, được kỳ vọng trở thành nền tảng toàn cầu sử dụng ở tất cả các quốc gia. Với tầm nhìn đó, chúng tôi sẽ nỗ lực quảng bá, tiếp cận nhiều khách hàng nước ngoài như giới thiệu tại hội thảo trực tuyến, hội nghị và cơ quan hải quan nhiều nước. Sẽ thật tuyệt nếu chính quyền các nước quan tâm đến giải pháp này và lan tỏa lợi ích đến nhiều người dùng. Chúng tôi sẽ nỗ lực thúc đẩy lợi ích của các doanh nghiệp được nhận chứng chỉ AEO.





Mở rộng ra nước ngoài với tư cách doanh nghiệp chuyên về thương mại điện tử và dịch vụ AEO





WeBiztech đã trải qua nhiều khó khăn trong quá trình phát triển và phân phối nền tảng Smart AEO platform, trong đó khâu căm go nhất là xóa bỏ thủ tục liên quan. Bất chấp những khó khăn này, công ty tin tưởng dịch vụ sẽ tạo nền móng vững chắc trên thị trường và mở rộng nhu cầu. Hơn nữa, WeBiztech luôn có niềm tin vào năng lực công nghệ của mình. Giám đốc Shin Joong-bae bật mí.





Với mục tiêu khám phá thị trường toàn cầu, chúng tôi đang chuyển đổi từ công ty về dịch vụ công nghệ thông tin tài chính thành nhà cung cấp các giải pháp hậu cần và thương mại điện tử cũng như dịch vụ chứng nhận AEO. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng, phát triển nền tảng thông minh tự động, quản lý hệ thống, mang đến cho khách hàng trong và ngoài nước trải nghiệm mới với nhiều tính năng sáng tạo. Điều này sẽ giúp công ty có chỗ đứng trên thị trường, đảm bảo lợi thế cạnh tranh dẫn đầu xu thế công nghệ thông tin toàn cầu về chứng nhận AEO. Ngay từ khi thành lập, chúng tôi đã đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu của Hàn Quốc về lĩnh vực liên quan, và thành công phát hành cổ phiếu công khai (IPO) trong vòng 20 năm. Chúng tôi hy vọng giấc mơ sẽ được hiện thực hóa.