2AM phát hành album mới với đầy đủ đội hình sau 7 năm vắng bóng

Nhóm nhạc nam 2AM ngày 12/10 đã bất ngờ đăng tải ảnh teaser của album sắp phát hành mang tên “Ballad 21 F/W” trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của nhóm.

Bức ảnh teaser trắng đen thu hút sự chú ý bởi vẻ gợi cảm của 4 chàng trai 2AM. Theo lịch trình được công bố, nhóm sẽ bắt đầu mở bán album mới vào ngày 13/10, sau đó lần lượt sẽ tung ảnh concept, danh sách bài hát, video teaser. Nhóm cũng có kế hoạch sẽ tích cực trao đổi với người hâm mộ thông qua các sự kiện quảng bá đa dạng cho lần comeback này.

Đây là lần trở lại với đầy đủ thành viên của nhóm sau 7 năm kể từ album phòng thu thứ ba “Let’s Talk” phát hành vào tháng 10 năm 2014. Ca khúc chủ đề cùng tên của album mới lần này sẽ là một bản ballad sở trường của 2AM, được dự đoán sẽ gây sóng gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nửa cuối năm nay.

2AM ra mắt với ca khúc “This Song” vào năm 2008, và nổi lên với hàng loạt các bản hit sau đó như “Never Let You Go”, “You Wouldn't Answer My Calls”, “I Wonder If You Hurt Like Me”, “One Spring Day”. Bên cạnh hoạt động ca hát, các thành viên của 2AM cũng tích cực tham gia ở các lĩnh vực khác như chương trình giải trí, nhạc kịch. Do đó, người hâm mộ đang hết sức kỳ vọng vào lần quay trở lại với đầy đủ đội hình lần này của 2AM sau 7 năm vắng bóng.