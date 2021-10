Thời gian: 30-31/10

Địa điểm: Ground-SYN, quận Jongno, Seoul, Hàn Quốc





Nhóm nhạc Jatanpung (Scenery of Riding Bicycle) sẽ tổ chức hai buổi diễn nhỏ mang tên “Jatanpung At Home” trong hai ngày 30-31/10, tại Ground-SYN, quận Jongno, Seoul, Hàn Quốc. Do tình hình dịch COVID-19, buổi diễn sẽ đồng thời được phát trực tuyến.