Hình Bóng Của Tôi ( Reflection of You)

Tên tiếng Hàn: 너를 닮은 사람

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Go Hyun-jung, Shin Hyun-been, Kim Jae-young, Choi Won-young

Đạo diễn: Im Hyeon-wook

Kịch bản: Yoo Bo-ra

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 113/10/2021 ~

Số tập: 16

Giới Thiệu:

"Hình Bóng Của Tôi" kể về Jung Hee-joo, nữ họa sĩ lớn lên trong nghèo khó nhưng hiện có công việc thành công cùng gia đình hạnh phúc. Cô cưới chồng là người thừa kế bệnh viện giàu có, sinh hai người con nhưng vẫn thấy cuộc đời trôi qua vô nghĩa. Một lần, Hee-joo tình cờ gặp Goo Hae-won, nữ giáo viên nghệ thuật thiếu thốn vật chất nhưng luôn tràn đầy sức sống. Hae-won khiến Hee-joo nhớ lại hình ảnh chính mình khi còn trẻ và quyết định từ bỏ cuộc sống hoàn hảo.

Jung Hee-joo, diễn viên Go Hyun-jung

Jung Hee-joo là một người phụ nữ thành công, hiện đang là một họa sĩ và nhà viết luận. Đồng thời cô cũng là con dâu của tập đoàn Taerim sở hữu chuỗi cơ sở trường học và bệnh viện danh tiếng. Hee-joo có một tuổi trẻ nghèo khó, nhưng cô may mắn gặp và cưới được một người đàn ông giàu có tại bệnh viện Taerim, nơi cô làm trợ lý điều dưỡng. Hai người đã cùng nhau xây dựng một gia đình hoàn hảo, tận hưởng một cuộc sống yên bình và khiêm tốn. Sau khi kết hôn, dù sống hạnh phúc cùng chồng và hai đứa con nhưng thời gian trôi qua đối với Hee-joo thật vô nghĩa. Cô luôn mang trong mình cảm giác trống trải về quãng thời gian đã qua. Cho đến khi cô gặp một người phụ nữ có cùng niềm đam mê hội họa, khiến cô nhớ lại tuổi trẻ của mình, và cuộc sống của Hee-joo dần dần bị xáo trộn.

Goo Hae-won, diễn viên Shin Hyun-been

Goo Hae-won là giáo viên mỹ thuật bán thời gian tại trường trung học nữ sinh Taerim, và cũng là giáo viên mỹ thuật của Lisa, con gái của Hee-joo. Hae-won luôn luôn xuất hiện với hình ảnh xuề xòa, bình dị và không quá quan trọng đến ngoại hình của bản thân. Cô là một người đã đánh mất ánh sáng cuộc đời bởi một cuộc gặp gỡ định mệnh trong thời kỳ huy hoàng nhất. Là một người sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng không bao giờ tỏ ra tội nghiệp hay bất hạnh, Hae-won có lòng tự tôn và kiêu hãnh, tính cách đàng hoàng và vô cùng ngay thẳng. Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ với Hee-joo, người đã để lại một vết xước lớn trong quá khứ đối với Hae-won, cô thấy mình trở nên tồi tệ hơn và không còn có cảm hứng với nghệ thuật như trước nữa. Cô quyết tâm bắt đầu làm sáng tỏ số phận của chính mình.

Seo Woo-jae, diễn viên Kim Jae-young

Seo Woo-jae là tiền bối của Hae-won trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh tiếp bước cha mình, một nhà điêu khắc thiên tài, thi vào Khoa điêu khắc. Là một nhà điêu khắc thiên tài nhưng mọi người lại luôn coi trọng ngoại hình hơn là tài năng của anh ấy. Woo-jae luôn cảm thấy bất an và cô đơn vì không có tài năng như cha của mình. Woo-jae sống với một tâm hồn tự do để che giấu sự lo lắng và bất an từ sâu thẳm bên trong tâm hồn. Là tiền bối của Goo Hae-won ở trường nghệ thuật, Seo Woo-Jae yêu thích những bức tranh mang màu sắc cũ kỹ, phảng phất những nét chấm phá u buồn của Hae-won.

Ahn Hyun-seong, diễn viên Choi Won-young

Ahn Hyun-seong là người chồng si tình và giàu tình cảm của Jung Hee-joo. Anh là người đàn ông giàu có và là giám đốc điều hành cũng như người thừa kế của tập đoàn Taerim. Hyun-seong là người đàn ông tốt bụng với tính cách hòa nhã, luôn cố gắng hài lòng với hiện tại vì anh đã đạt được quá nhiều so với năng lực của mình. Vị trí hiện tại của anh đạt được không phải nhờ năng lực của bản thân mà là nhờ ánh hào quang của gia tộc, và mẹ là người đã cho anh có được vị thế này. Điều duy nhất anh hoàn thành bằng chính năng lực của mình đó là quyết định kết hôn với Hee-joo. Cho đến hiện tại, việc có một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc khiến ai cũng phải ghen tị đã chứng tỏ sự lựa chọn của Hyun-seong là đúng đắn. Vì vậy Hyun-seong luôn tâm niệm phải bảo vệ gia đình này bằng mọi giá.