Seventeen tổ chức buổi biểu diễn trực tuyến kỷ niệm phát hành album mới

Nhóm nhạc nam Seventeen sẽ tổ chức buổi concert trực tuyến kỷ niệm sự kiện phát hành album mini 9 “Attacca”. Buổi biểu diễn sẽ được phát trực tiếp trên kênh Youtube của công ty chủ quản HYPE LABELS vào lúc 9 giờ tối ngày 23/10 (giờ Hàn Quốc).

Seventeen dự kiến sẽ trình diễn ca khúc chủ đề “Rock with you”, cùng các ca khúc khác nằm trong album “Attacca”.

Album “Attacca” có tổng cộng 7 ca khúc, gồm ca khúc chủ đề “Rock with you”. Trong đó, “Attacca” có nghĩa là “hãy diễn tấu một bản nhạc liên tục không ngừng”, thể hiện tình yêu sâu đậm và niềm đam mê âm nhạc không gì có thể ngăn cản của các chàng trai Seventeen. Ca khúc chủ đề “Rock with you” là một bản nhạc rock lôi cuốn, kết hợp hài hòa giữa âm thanh synth mạnh mẽ và tiếng ghi-ta, do thành viên Woozi sáng tác với sự tham gia viết lời của các thành viên Vernon, Joshua.

Trước đó, Seventeen đã lần đầu tiên trình diễn ca khúc “Rock with you” trong chương trình giải trí truyền hình “Amazing Saturday” của đài tvN vào ngày 16/10, thu hút sự chú ý người người hâm mộ.

Ngoài ra, album “Attacca” đã vượt mốc 1,41 triệu bản đặt mua trước trong ngày đầu mở bán, trở thành album thứ 5 liên tiếp bán được triệu bản của Seventeen.