[Vietnam Reaction] 8Kpop #32 – ICONS (Hot Issue) MZ세대의 당당함이 궁금하다면? 지금 바로 클릭!✔️ 그리고 플리에 넣어봐

**8Kpop - Góc "tám" đủ thứ chuyện về Kpop của KBS WORLD Radio**





- Liệu "HOT" có phải là "nóng"?

- "Mỗi người hãy trở thành biểu tượng lan tỏa tầm ảnh hưởng của mình" nhé!

- Đố ai biết bias mới của Khanh Khanh nhà ta đấy?





***Video này đảm bảo quy tắc phòng dịch COVID-19 của Chính phủ Hàn Quốc.***





Bản dịch lời bài hát ICONS (Hot Issue):





[Lời 1]

Yeah (Ayy, ayy, ayy, ayy)

Không là gì khác Yeah (Ayy, ayy, ayy, ayy)

Ngoài những biểu tượng" (icons)

They say "We aim to be number one", yeah

Tất cả đều y chang nhau khiến tôi ngán ngẩm

Leo từ dưới đáy tới tầng mây cao kia

Nào có dễ để bạn chạy theo chúng tôi chứ? (Oh yeah)





Dù trông tôi như một bông hoa mong manh nở trong nhà kính

Nhưng tôi cảm thấy bạn đã bị cuốn hút ngay lập tức bởi mị lực trái ngược này đấy

Tôi tỏa sáng ngay lúc này và biết bản thân thật tuyệt

Mới chỉ xuất hiện mà đã tỏa hào quang

Sự tồn tại của tôi phá vỡ mọi quy tắc (Break the rules)





You think you can catch me, oh no that's not true (No, that's not true)

Ở nơi cao xa không thể với tới kia

Tôi luôn như ánh lửa thêu dệt nên những vì sao

We're gonna speak it out loud





[Điệp khúc]

Nah, we na-na-na-nothing but icons (We are, we are, we are, we are)

Những biểu tượng, la, la-la-la-la (We are, we are, we are, we are)

Cần gì phải tỏ ra mình khác biệt

Khi chúng tôi không là gì ngoài, không là gì ngoài

Không là gì ngoài những biểu tượng

Không là gì ngoài,

Biểu tượng (Yeah, ayy, ayy, ayy, ayy)

[Lời 2]

Giờ thì bung xõa tự do trên 5 dòng kẻ

Chỉ gắn một hashtag là chúng ta sẽ vươn lên đỉnh cao thêm chút nữa

Cùng đi nhanh hơn nữa nào, we just who we are

So baby let me fly (Ayy)





See me mama, see me mama watch me go

Bật nhảy theo trái bóng và đặt chân tới đỉnh chóp

Con sẽ cho mẹ thấy một vùng đất mới (Yeah yeah)

Từ giờ càng đi xa sẽ càng đặc sắc hơn đấy





Thành phố chỉ toàn đen và trắng ư, ồ không giả dối đấy (No, that's not true)

Trong mắt tôi mọi thứ đều đa sắc màu

Tôi sẽ luôn nhuộm nơi đây bằng màu sắc của riêng mình

We're gonna speak it out loud





[Lặp lại điệp khúc]





[Lời 3]

Mơ một giấc mơ đầy tươi mới (Brand new dream)

Chúng tôi đang tỏa sáng để cảm nhận được con tim bạn

Nhìn xem, đây chính là chất riêng của tôi đó (Oh)

Rồi mọi ánh mắt đều dồn về phía này

Just let them see our light





[Lặp lại điệp khúc]