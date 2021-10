Mùa lãng quên (The One)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: The One (더원)

Tên album / Đĩa đơn: Mùa lãng quên (잊혀진 계절)

Ngày phát hành: 08/10/2021

Ca khúc

잊혀진 계절 (Mùa lãng quên)

Giới thiệu

The One làm rung động trái tim người yêu nhạc với bản remake ca khúc "잊혀진 계절" (Mùa lãng quên), phát hành ngày 8/10 trên các trang nhạc số.

"Mùa lãng quên" là ca khúc trữ tình lần đầu ra mắt công chúng năm 1982 qua sự thể hiện của nam nghệ sĩ Lee Yong. Sau gần 4 thập kỷ, The One đã quyết định tái sinh bản hit một thời, thổi vào ca khúc linh hồn mới phù hợp với xu hướng âm nhạc hiện đại. Giọng hát dày, ấm đặc trưng của The One đã để lại cho người nghe nhiều cảm xúc với từng lời ca, từng giai điệu khắc sâu vào tim.