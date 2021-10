Bắc Tiều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

ⓒYONHAP News

Vụ phóng tên lửa

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 19/10 cho biết vào lúc 10 giờ 17 phút sáng cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn chưa xác định, được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), từ vùng biển ngoài khơi phía Đông thành phố Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong. Tên lửa đã đạt tới độ cao khoảng 60 km, tầm bắn đạt 590 km. Sinpo là nơi miền Bắc đang đóng tàu ngầm lớp 3.200 tấn, có thể lắp tên lửa SLBM Sao Bắc Cực-4 và Sao Bắc Cực 5. Có khả năng đây là tên lửa SLBM cỡ nhỏ, từng xuất hiện lần đầu tại Triển lãm phát triển quốc phòng mà Bắc Triều Tiên tổ chức gần đây nhân kỷ niệm 76 năm thành lập đảng Lao động. Vũ khí này có kích thước nhỏ hơn tên lửa SLBM hiện hành, được đánh giá là nhắm vào Hàn Quốc và lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Sau đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/10 đưa tin xác nhận nước này đã phóng tên lửa SLBM kiểu mới từ tàu ngầm. Trước đó, miền Bắc từng công bố đã phóng thử thành công dưới nước tên lửa SLBM Sao Bắc Cực-1 vào năm 2015 và Sao Bắc Cực-3 vào năm 2019.

Đối phó

Khoảng 1 tiếng sau khi có tin vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên, Chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập cuộc hộp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Suh Hoon, thảo luận đối sách. NSC bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về động thái phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên, giữa lúc Seoul đang tích cực thảo luận với các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga để đạt được tiến triển cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. NSC kêu gọi miền Bắc sớm quay trở lại bàn đối thoại. Tuy nhiên, trong lập trường chính thức của Chính phủ hay cuộc họp của NSC không đề cập tới cụm từ “khiêu khích”, điều mà Bắc Triều Tiên thường phản ứng rất nhạy cảm. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp kín ngày 20/10, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ trao đổi ý kiến, không đưa ra được đối sách cụ thể, như ra tuyên bố chung hay tuyên bố Chủ tịch. Giữa các nước tham gia cũng không đề cập tới khả năng nhóm họp tiếp hay có biện pháp đối phó cụ thể. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đã mở buổi họp báo ngắn trước thềm cuộc họp kín của Hội đồng bảo an, chỉ ra rằng vụ phóng tên lửa SLBM lần này không phải là một động thái riêng lẻ, mà là động thái mới nhất trong chuỗi khiêu khích của Bắc Triều Tiên thời gian gần đây. Đại sứ Mỹ liệt kê lại các vụ phóng tên lửa đạn đạo, tên lửa bội siêu thanh trước đó của miền Bắc. Đây là hành động trái phép không thể chấp nhận, vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an. Ngoài ra, Đại sứ các nước thuộc EU như Ireland, Pháp, Estonia cũng đã ra tuyên bố riêng, chỉ trích vụ phóng là “hành động khiêu khích”.

Động lực đối thoại

Tuy nhiên, cả Mỹ và Bắc Triều Tiên đang kiềm chế phản ứng quá gay gắt, được phân tích là nhằm duy trì động lực đối thoại. Mỹ chỉ trích động thái phóng tên lửa của miền Bắc là “khiêu khích”, nhưng lại không khởi xướng đối phó cứng rắn tại Hội đồng bảo an. Bắc Triều Tiên cũng nhấn mạnh vụ phóng này thuộc về “chủ quyền” quốc gia, và chỉ bày tỏ lo ngại về việc Hội đồng bảo an triệu tập cuộc họp khẩn. Trên thực tế, Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield vẫn nhắc lại đề xuất đối thoại vô điều kiện với giới chức miền Bắc của Washington, khẳng định Mỹ không hề có ý đối đầu với miền Bắc, kêu gọi nước này tham gia đối thoại.