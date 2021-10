BTS tổ chức concert trực tuyến vào ngày 24/10

ⓒ Big Hit Music

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ tổ chức buổi concert trực tuyến “BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE”, gặp gỡ người hâm mộ toàn thế giới vào ngày 24/10 tới.

Người hâm mộ dự kiến sẽ được thưởng thức một cách sinh động các màn biểu diễn hoành tráng, đầy màu sắc của BTS nhờ công nghệ tiên tiến cùng sân khấu được đặt tại một sân vận động cỡ lớn với nhiều concept đa dạng.

Đây là buổi biểu diễn trực tuyến của BTS sau một năm kể từ concert trực tuyến “'BTS MAP OF THE SOUL ON:E” vào tháng 10 năm ngoái. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên sau hai năm, BTS tổ chức concert tại một sân vận động cỡ lớn, sau concert “BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' [THE FINAL]” diễn ra vào tháng 10 năm 2019.

Concert “BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE” là sê-ri concept mới, đặt trọng tâm vào việc hòa nhập cùng khán giả, và BTS sẽ biểu diễn những ca khúc mà người hâm mộ trên toàn thế giới yêu thích nhất, phù hợp với sân khấu biểu diễn quy mô lớn. Buổi concert sẽ mang thông điệp tràn đầy hy vọng và năng lượng, sân khấu mỗi ca khúc sẽ được thay đổi concept cho phù hợp.

BTS dự kiến sẽ phát sóng trực tiếp buổi tập dượt trước thềm diễn ra buổi concert chính thức, tạo cho khán giả cảm giác đang cùng tham gia chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Ngoài ra, concert lần này còn cung cấp dịch vụ mới mang tên “Visual Effect View” (VEV). Theo đó, các hiệu ứng dưới ánh đèn LED chỉ có thể nhìn thấy được khi trực tiếp theo dõi tại sân khấu thực tế sẽ được tái hiện một cách hoàn hảo trên màn ảnh. Buổi biểu diễn sẽ được phát trực tiếp với 6 góc quay có độ phân giải cao 4K/HD, để khán giả có thể lựa chọn theo dõi màn hình muốn xem.