Album “Attacca” của Seventeen dẫn đầu bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản

Công ty chủ quản Pledis Entertainment ngày 24/10 cho biết album mini thứ 9 “Attacca” của nhóm nhạc Seventeen phát hành gần đây đã tiêu thụ được 104.667 bản, xếp thứ nhất bảng xếp hạng album theo ngày của Oricon (Nhật Bản) trong ngày 22/10.

Ca khúc chủ đề của album là “Rock with you” cũng dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc số Line Music và RecoChoku của Nhật Bản.

Trước đó, album “Attacca” đã tiêu thụ được hơn 530.000 bản trên toàn thế giới. MV ca khúc “Rock with you” cũng dẫn đầu top thịnh hành trên kênh Youtube, vượt hơn 12 triệu lượt xem. Ca khúc này cũng chiếm thứ hạng cao nhất trên các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc như Bugs Music, Melon, Genie Music.

Ngoài ra, “Attacca” cũng dẫn đầu bảng xếp hạng album của iTunes tại 16 quốc gia, cũng như lọt Top 10 tại 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng ca khúc “Rock with you” cũng được dẫn đầu bảng xếp hạng ca khúc của iTunes tại 19 nước, lọt Top 10 tại 36 nước.

Album “Attacca” có tổng cộng 7 ca khúc, gồm ca khúc chủ đề “Rock with you”. Trong đó, “Attacca” có nghĩa là “hãy diễn tấu một bản nhạc liên tục không ngừng”, thể hiện tình yêu sâu đậm và niềm đam mê âm nhạc không gì có thể ngăn cản của các chàng trai Seventeen. Ca khúc chủ đề “Rock with you” là một bản nhạc rock lôi cuốn, kết hợp hài hòa giữa âm thanh synth mạnh mẽ và tiếng ghi-ta, do thành viên Woozi sáng tác với sự tham gia viết lời của các thành viên Vernon, Joshua.¬¬¬¬

Mặt khác, Seventeen đã tổ chức buổi biểu diễn trực tuyến phát trên kênh Youtube của HYPE Labels vào ngày 23/10, thu hút 150.000 khán giả trên toàn thế giới theo dõi.