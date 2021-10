MV “LALISA” của Lisa (Blackpink) lập kỷ lục đạt 300 lượt view trong thời gian ngắn nhất

Công ty chủ quản YG Entertainment ngày 27/10 cho biết MV “LALISA” của Lisa, thành viên nhóm nhạc nữ Blackpink, đã vượt hơn 300 triệu lượt xem trên kênh Youtube tính đến 3 giờ 46 phút chiều cùng ngày (giờ Hàn Quốc). Đây là thành tích ngắn nhất cho một MV của nghệ sĩ solo K-pop, chỉ 48 ngày sau khi được đăng tải vào ngày 10/9.

Kỷ lục đạt thành tích này trước đó là ca khúc “SOLO” của Jennie, cũng thuộc Blackpink, với 183 ngày, dài hơn 136 ngày so với “LALISA”. Trong số các MV nghệ sĩ solo nữ K-pop, hiện chỉ có hai MV này là đạt hơn 300 triệu lượt xem. Ngoài ra, MV “On the Ground” của Rose’ thuộc Blackpink cũng có lượt xem xấp xỉ con số 300. Những thành tích này đã khẳng định được sức hút của các cô gái Hắc Hường trên toàn cầu.

Nếu so với các kỷ lục mà Blackpink đang nắm giữ, MV “LALISA” đang đứng thứ tư về tốc độ đạt 300 lượt view nhanh nhất, sau “How You Like That” (21 ngày), “Kill This Love” (32 ngày) và “Ice Cream” (34 ngày); đồng thời nhanh hơn ca khúc hiện đang vượt hơn 1,7 tỷ lượt xem là “DDU-DU DDU-DU” đến 20 ngày.

Các ca khúc solo của thành viên Blackpink hầu hết đều chiếm các thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng, cũng như phá vỡ và lập các kỷ lục mới ngay khi phát hành. Sau khi Lisa ra mắt solo, số lượng người theo dõi kênh Youtube của Blackpink đã tăng lên thêm 3,9 triệu người, hiện đã đạt hơn 68,7 triệu người, dẫn đầu trong số các nghệ sĩ thế giới.

Hiện tại, ca khúc “MONEY” nằm trong album solo của Lisa hiện vẫn đang oanh tạc các bảng xếp hạng quốc tế chỉ sau hơn một tháng ra mắt, như xếp thứ 54 Top 100 ca khúc đơn bảng xếp hạng chính thức của Anh, leo lên vị trí thứ 5 của Top 200 ca khúc toàn cầu trên nền tảng phát nhạc lớn nhất thế giới Spotify.