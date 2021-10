2021 Gummy Nationwide Concert Tour “Again, Winter Ballad” in Daegu

Thời gian: 13/11

Địa điểm: EXCO, quận Buk, thành phố Daegu





Ca sĩ Gummy sẽ tổ chức tour diễn toàn quốc mang tên "Again, Winter Ballad". Concert tại thành phố Daegu sẽ được tổ chức ở Trung tâm hội nghị và triển lãm EXCO (quận Buk) vào ngày 13/11. Gummy hy vọng sẽ mang lại sự ấm áp và thoải mái cho những người hâm mộ đang phải chịu nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Nối tiếp với tour diễn cuối năm ngoái, "Again, Winter Ballad" sẽ mang đến những bản ballad đình đám làm nên tên tuổi của Gummy. Các buổi diễn tiếp theo sẽ được tổ chức tại Seoul, thành phố Gwangju, thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon) và nhiều nơi khác trên khắp Hàn Quốc.