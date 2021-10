Số trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc trong tháng 8 thấp kỷ lục

ⓒYONHAP News

Xu hướng giảm số trẻ sơ sinh

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 27/10 công bố báo cáo “Xu hướng dân số tháng 8”. Theo đó, số trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc trong tháng 8 đạt 22.291 trẻ, mức thấp kỷ lục tính theo tháng kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê số liệu liên quan từ năm 1981. Số trẻ sơ sinh chào đời theo tháng đã duy trì xu hướng giảm 69 tháng liên tiếp kể từ tháng 12/2015. Tỷ suất sinh thô, tức số trẻ sơ sinh trên 1.000 dân, đạt 5,1 trẻ. Trong vòng 8 tháng đầu năm nay, tổng số trẻ chào đời đạt 181.560 trẻ, giảm 5.699 trẻ (3%) so với cùng kỳ 2020. Tổng số trẻ chào đời của cả năm ngoái đạt 272.337 trẻ, lần đầu tiên trong lịch sử xuống dưới ngưỡng 300.000 trẻ. Nếu tiếp tục xu hướng hiện nay thì gần như chắc chắn là số trẻ sơ sinh cả năm 2021 sẽ tiếp tục ở ngưỡng 200.000 trẻ.

Trong tháng 8, không chỉ số trẻ sơ sinh mà số cặp kết hôn cũng ghi nhận mức thấp kỷ lục tính theo tháng. Số cặp kết hôn trong tháng 8 là 14.720 cặp, giảm 2,1% so với một năm trước. Tổng số cặp kết hôn trong 8 tháng đầu năm nay là 126.724 cặp, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số cặp kết hôn đang có xu hướng giảm liên tục do dân số trong độ tuổi kết hôn giảm, làm ảnh hưởng tới số trẻ sơ sinh. Mặt khác, số cặp ly hôn trong tháng 8 là 8.376 cặp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Dân số giảm tự nhiên

Trong khi số trẻ sơ sinh giảm thì số người tử vong lại tăng do dân số cao tuổi tăng, khiến tổng dân số tiếp tục xu hướng giảm tự nhiên. Số người tử vong trong tháng 8 là 25.821 người, tăng 532 người (2,1%) so với cùng kỳ năm trước. Đây là số người tử vong theo tháng cao kỷ lục trong lịch sử thống kê. Tổng số người tử vong trong vòng 8 tháng đầu năm nay là 204.118 người, tăng 1,2% so với một năm trước. Lấy số người tử vong trừ cho số trẻ sơ sinh thì dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 3.530 người, xu hướng giảm 22 tháng liền. Trong 8 tháng đầu năm, dân số giảm tự nhiên 22.558 người, tăng 8.178 người (tức 56,9%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối phó và triển vọng

Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã huy động ngân sách khổng lồ để triển khai nhiều đối sách về tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa, nhưng không thể ngăn chặn được xu hướng giảm dân số. Các chính sách ưu đãi khuyến khích sinh đẻ vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Theo đó, các chuyên gia chỉ ra rằng Chính phủ cần lập đối sách tổng hợp, bao quát về nhà ở, việc làm, chất lượng cuộc sống, nuôi dạy trẻ và giáo dục. Trong năm ngoái, tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) của Hàn Quốc là 0,84 trẻ, thấp nhất trong lịch sử và cũng là mức thấp nhất trong số các nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Tổng tỷ suất sinh từng đạt 0,98 trẻ vào năm 2018, rồi ba năm liền duy trì ở ngưỡng dưới 1 trẻ. Hàn Quốc là nước duy nhất trong OECD có tổng tỷ suất sinh dưới 1 trẻ. Dân số giảm dẫn tới một số địa phương đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ. Chính phủ Hàn Quốc ngày 18/10 vừa qua đã chỉ định 88 địa phương trên toàn quốc có dân số giảm nghiêm trọng, như huyện Goheung tỉnh Nam Jeolla, huyện Gunwi tỉnh Bắc Gyeongsang. Chính phủ sẽ lập nguồn quỹ hỗ trợ mỗi năm 1.000 tỷ won (855 triệu USD) để tích cực hỗ trợ các địa phương này về mặt hành chính, ngân sách, thoát khỏi tình trạng dân số giảm.