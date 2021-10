Together X Together được đề cử giải thưởng “People’s Choice Awards” của Mỹ

ⓒ Big Hit Music

Theo thông báo chính thức trên trang chủ của đài NBC (Mỹ) ngày 27/10 (giờ địa phương), nhóm nhạc nam Together X Together (TXT) có tên trong danh sách đề cử giải thưởng “People’s Choice Awards” ở hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm 2021”.

Cạnh tranh với Together X Together trong danh sách đề cử ở hạng mục này là rapper The Kid LAROI (Australia), nữ ca sỹ Olivia Rodrigo (Mỹ), rapper kiêm ca nhạc sỹ 24kGoldn (Mỹ), ca nhạc sĩ Giveon (Mỹ), ca sĩ người Mỹ gốc Philippines Bella Poarch, ca nhạc sĩ Tate McRae (Canada) và ca nhạc sĩ Rauw Alejandro (Puerto Rico). Tất cả đều là những nghệ sĩ được thế hệ Z trên toàn thế giới yêu mến.

Đặc biệt, Together X Together là nhóm nhạc K-pop duy nhất ngoài Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) được đề cử ở giải thưởng này, cho thấy được vị thế của các nhóm nhạc K-pop ngày càng cao trên toàn cầu.

Trong năm nay, Together X Together đã phát hành album phòng thu thứ hai “The Chaos Chapter: FREEZE” (Chương của sự hỗn độn: Đóng băng) vào tháng 5 và album repackage “The Chaos Chapter: FIGHT OR ESCAPE” (Chương của sự hỗn độn: Chiến đấu hạy chạy trốn) vào tháng 8. Hai sản phẩm đã nhận được nhiều lời khen của giới truyền thông trong và ngoài nước, lột các thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng trên toàn cầu.

Lễ trao giải thưởng “People’s Choice Awards” sẽ được tổ chức vào ngày 7/12 tới tại bang California (Mỹ). Thời gian bình chọn cho 40 hạng mục của giải thưởng sẽ được tiến hành từ ngày 28/10 đến 11 giờ 59 phút đêm nay 17/11.