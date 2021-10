Tìm hiểu về ngành Giáo dục mầm non và quan điểm xây dựng chương trình đào tạo ở Hàn Quốc và Việt Nam

Khách mời của “Chuyện từ Seoul” tuần này là chị Trần Nguyễn Nguyên Hân - quyền Trưởng khoa tiếng Hàn, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM.





Cơ duyên giảng dạy ở ngành Giáo dục mầm non đã đưa chị đến với Hàn Quốc để du học lần đầu tiên vào năm 2006 khi đang là giảng viên khoa Giáo dục mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm TW3. Năm 2015, chị tốt nghiệp Tiến sĩ về nước, sau đó được chuyển sang khoa Tiếng Hàn để quản lý khoa. Tuy nhiên, do ngành Giáo dục mầm non ở Việt Nam vẫn đang rất thiếu Tiến sĩ đúng chuyên môn và được đào tạo bài bản nên chị vẫn tiếp tục thỉnh giảng, đồng thời là thành viên Hội đồng thẩm định chương trình Giáo dục mầm non ở một số trường khác. Ngày 24/09 vừa qua, tại một hội thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, chị đã có bài phát biểu liên quan đến “Quan điểm xây dựng chương trình Giáo dục mầm non của Hàn Quốc”, phân tích những điểm giống và khác nhau, trên cơ sở đó đề xuất quan điểm xây dựng chương trình Giáo dục mầm non ở Việt Nam phù hợp với tình hình thực tiễn.





Mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên “ Chuyện từ Seoul” và khách mời.





ⓒ Trần Nguyễn Nguyên Hân