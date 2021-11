2AM ra mắt album mới với đầy đủ đội hình sau 7 năm

Công ty quản lý Culture Depot cũng như công ty quản lý của các thành viên nhóm nhạc nam 2AM ngày 1/11 thông báo nhóm sẽ phát hành album mini mới mang tên “Ballad 21 F/W” với đầy đủ 4 thành viên trên các trang nhạc số vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày (giờ Hàn Quốc).

Album có ca hai ca khúc chủ đề. Đầu tiên là ca khúc “Should’ve know” với sự tham gia sáng tác của nhà sản xuất Bang Si-hyuk, người từng tạo nên loạt bản hit của 2AM như “Never let you go” hay “You Wouldn't Answer My Calls”. Đây là ca khúc có giai điệu ấm áp, thể hiện nỗi buồn và nhớ đến người từng không nhận ra vì quá gần gũi. Ca khúc thứ hai có tựa đề “No good in good-bye”, được chắp bút sáng tác bởi chính nhà sản xuất Park Jin-young, diễn tả cảm xúc phức tạp trong khoảnh khắc người thương bất ngờ thông báo chia tay. MV của hai ca khúc này sẽ có sự kết nối với nhau, cùng sự tham gia diễn xuất của cặp đôi diễn viên Kim So-hyun và Lee Jun-ho. Ngoài hai ca khúc chủ đề, album còn có ba ca khúc khác, thể hiện phong cách âm nhạc đa dạng của nhóm.

Đây là lần trở lại với đầy đủ đội hình đầu tiên của 2AM sau 7 năm, kể từ album “Let’s Talk” phát hành vào tháng 10 năm 2014. 2AM gồm 4 thành viên là Jo-kwon, Seul-ong, Jin-woon và Chang-min ra mắt năm 2008 với single “This Song”; và nổi tiếng với hàng loạt bản hit như “Never let you go”, “One Spring Day”, “You Wouldn't Answer My Calls”, “The Day I Confessed”, “What do I do”. “I Was Wrong”.