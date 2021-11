Awasoft – nhà phát triển các giải pháp giám sát cơ sở hạ tầng

ⓒ AWASOFT

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về Awasoft, doanh nghiệp phát triển các giải pháp giám sát cơ sở hạ tầng công cộng. Ông Kim Jae-hyun, Giám đốc trung tâm nghiên cứu của Awasoft giới thiệu.





Awasoft được thành lập vào tháng 8 năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực quản lý đường sá, đường cao tốc và các trạm điện như xây dựng hệ thống quản lý thiên tai, hệ thống giám sát hầm đường bộ từ xa, và mở rộng sang lĩnh vực mạng internet vạn vật (IoT), dịch vụ bảo trì di động trong dự án hợp tác với Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc (KEC). Awasoft cũng sản xuất thiết bị giám sát hầm đường bộ và thiết bị cổng kết nối (gateway) dựa trên IoT riêng, để giám sát và quản lý cơ sở hạ tầng.





Phát hiện dấu hiệu bất thường dựa trên AI





Ngày nay, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày như tủ lạnh thông minh hay các “chuyên gia” ảo có thể đề xuất các bản nhạc hoặc loại rượu vang phù hợp với sở thích người dùng. AI đã thâm nhập vào nhiều lĩnh vực như sản xuất, hậu cần, tài chính và kiểm soát cơ sở hạ tầng. Quản lý các công trình công cộng như đường sá, cầu cống, hầm đường bộ liên quan trực tiếp đến an toàn của người dân, khi mọi sự lơ là có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Kim Yang-su, Awasoft đã phát triển các giải pháp kiểm tra an toàn cơ sở hạ tầng trong gần 20 năm qua. Các giải pháp mới nhất của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ AI và IoT đã gây được nhiều sự chú ý. Ông Kim Jae-hyun cho biết.





Các công trình công cộng có thể bị phá hủy dẫn tới thảm họa bất cứ lúc nào. Do đó, việc kiểm tra các cơ sở hạ tầng công cộng được thực hiện hàng năm để phòng tránh tai nạn. Song trong nhiều trường hợp, việc kiểm tra được thực hiện thủ công bằng mắt thường hay ngồi tại văn phòng. Để cải thiện quy trình này, chúng tôi đã phát triển hệ thống thu thập hình ảnh cơ sở hạ tầng công cộng thông qua các phương tiện hay máy bay mini không người lái drone, phát hiện mọi vết rạn nứt hay hư hỏng bằng công nghệ AI và in kết quả kiểm tra dưới bản vẽ kỹ thuật CAD.





Kế hoạch giám sát hầm đượng bộ, cầu cống và công trình ngầm





Các phương pháp kiểm tra lỗi trước đây thường được làm thủ công, dễ gây ra tai nạn về an toàn; và một vấn đề khác là thiếu hụt lao động. Để giải quyết các vấn đề đó, Awasoft đã phát triển thiết bị di động có khả năng chụp ảnh hầm đường bộ và phân tích kết quả. Một máy quét chụp ảnh tường và trần trong hầm đường bộ được gắn trên xe ô tô chạy trong đường hầm với tốc độ 50 km/giờ; và phần mềm AI dựa trên công nghệ học sâu (deep learning) sẽ phân tích hình ảnh thu thập được để phát hiện bất kỳ dấu hiện rạn nứt hay lỗ thủng trên bề mặt. So với các phương pháp hiện có, giải pháp này chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí hơn do không đòi hỏi nhiều nhân công, đồng thời có thể lưu lại chính xác mốc thời gian. Ảnh thu thập cũng là tài sản, rất hữu ích cho việc quản lý cơ sở vật chất và kế hoạch phân bổ ngân sách. Awasoft đang nghiên cứu giải pháp giảm kích thước thiết bị thu thập hình ảnh và giám sát để gắn trên drone, ứng dụng cho các địa hình phức tạp như các tòa nhà, đường sắt và cầu cống.





Giải pháp phân tích tín hiệu sinh học đặt trong tai





Bên cạnh đó, Awasoft đã phát triển một ứng dụng hộp trò chuyện chatbot sử dụng trong các công trường xây dựng, nơi các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề như thiết kế, thi công và giám sát công trình cần trao đổi, giao tiếp với nhau. Hộp trò chuyện của Awasoft được kỳ vọng sẽ giảm bớt sự bất tiện đáng kể, hỗ trợ các nhóm thi công thực hiện các cuộc họp thường xuyên và xử lý được nhiều dữ liệu hơn. Ngoài xây dựng, công ty còn mở rộng phạm vi kinh doanh bằng cách tích hợp công nghệ AI vào nhiều lĩnh vực khác. Ông Kim Jae-hyun chia sẻ.





Giải pháp phân tích tín hiệu sinh học ứng dụng công nghệ AI của chúng tôi là “máy dò tín hiệu sinh học trong tai”, tích hợp mô-đun thu phát quang học, truyền tín hiệu sinh học tới các hệ thống giám sát, dùng cho người khuyết tật hay bệnh nhân nặng. Trên thực tế, các bệnh nhân nặng phải nằm liệt giường, khó di chuyển thường có thiết bị y sinh gắn ở cổ tay hay ngực, nhưng chúng khá bất tiện vì có nhiều dây dẫn. Trong khi đó, thiết bị của Awasoft có thể đặt trong tai người bệnh, đo và phân tích dữ liệu sinh học như nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, độ bão hòa oxy, giúp điều trị cho bệnh nhân một cách hiệu quả, thuận tiện hơn.





Mơ ước trở thành doanh nghiệp toàn cầu





Ngoài ra, Awasoft còn phát triển nền tảng AI Dream tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để giúp mọi người dễ dàng học và sử dụng AI ở nhiều lĩnh vực. Trong tương lai, công ty có kế hoạch phát triển nhiều giải pháp quản lý cơ sở hạ tầng đa dạng như hệ thống quản lý khí thải gây hiệu ứng nhà kính hay nông trại thông minh; cũng như nỗ lực khám phá thị trường nước ngoài. Ông Kim Jae-hyun bật mí.





Chúng tôi đã áp dụng các công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như AI và IoT để cung cấp các giải pháp cần thiết trong vận hành các cơ sở hạ tầng công cộng. Chúng tôi tự tin rằng Awasoft là người đi đầu trong lĩnh vực này tại Hàn Quốc, gặt hái được nhiều thành tựu và tự hào về công nghệ tiên tiến. Những thành quả này có được là nhờ vào nỗ lực của tất cả nhân viên công ty, tạo nguồn cảm hứng để công ty lớn mạnh trong tương lai. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tạo ra môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên, giúp họ biến giấc mơ thành hiện thực. Hy vọng là Awasoft sẽ không chỉ tỏa sáng tại Hàn Quốc mà còn cả trên thị trường toàn cầu.