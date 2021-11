[Vietnam Reaction] 8Kpop #33 – Would you run (TRI.BE) 지붕뚫고 대기권 뚫고 케이팝 정상을 차지하는 그날까지

**8Kpop - Góc "tám" đủ thứ chuyện về Kpop của KBS WORLD Radio**





Bản dịch lời bài hát 우주로 (Bay vào vũ trụ; Would you run) (TRI.BE)





[Lời 1]

Yah It’s About time rocket

Chúng tôi đang bay xa hơn bầu khí quyển

I’m feeling so high

Tôi sẽ cắm lá cờ ở nơi mà không ai có thể nhìn thấy được

Uh can’t nobody do it like me. Tại sao?

Bởi vì tôi đã càn quét tất cả.

Tôi sẽ vượt qua mọi rào cản

và ghi lại tên mình một cách tuyệt đẹp





Yah yah Tôi bay lên cao ngoài vũ trụ

để tìm kiếm vùng đất mới ngoài vũ trụ

Yeah we go up high đến nơi thật cao

Tôi sẽ cho mọi người biết rằng tôi “VENI VIDI VICI” (Tôi đã đến, đã thấy, đã chinh phục) theo cách của tôi

Oh yeah I found, tôi cứ đi thôi yeah yeah





[Điệp khúc 1]

Baby come with me. Hỡi vì sao của chúng tôi

đang tỏa sáng trong màn đêm. Oh I like that

We don’t care about gravity

This is where I I got to be





[Điệp khúc 2]

Bay cao hơn nữa và tôi đặt chân đến vũ trụ

Bay vào vũ trụ, bay vào vũ trụ, tôi bay vào vũ trụ





[Điệp khúc 3]

Tôi sẽ làm những gì tôi muốn vào khoảnh khắc này

Cả hai chúng ta sẽ cùng bay cao hơn

Yeah I can do what I want

Đó là bay xa hơn với bạn





[Điệp khúc 4]

Uh uh Bay vào vũ trụ Uh uh Bay vào vũ trụ

Đưa cảm xúc của tôi bay vào vũ trụ

Tôi bay vào vũ trụ, bay vào vũ trụ, bay vào vũ trụ

To the moon oh Would you run uh

Tôi bay vào vũ trụ





[Lời 2]

Yah yah, Tôi sẽ đưa đi nếu bạn muốn

Thế nên đừng có lo lắng

Yeah we go up high

Cứ tận hưởng nó thôi Nanana

Hãy cho tất cả mọi người biết con đường bạn đi theo là của tôi

Là nơi tôi tìm ra mà không ai biết. Chính là thiên đường!





[Lặp lại điệp khúc 1 và 3]





[Lời 3]

Ai cũng hỏi tôi rằng

How can you do that yah

Ah yah yah ey ah yah yah ey yah

Tôi cũng chẳng cần phải ngủ để mơ đến điều đó

Ah yah yah ey Tôi đã đến, đã thấy và chinh phục này





[Lặp lại điệp khúc 2 và 4]