MV “My Universe” của Coldplay hợp tác với BTS chạm mốc 100 triệu lượt xem

MV “My Universe”, ca khúc hợp tác giữa ban nhạc Coldplay (Anh) với nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), đã vượt mốc 100 triệu lượt xem trên kênh Youtube chính thức của ban nhạc Coldplay tính đến 4 giờ 1 phút chiều ngày 6/11 (giờ Hàn Quốc).





“My Universe” nằm trong album thứ 9 “Music Of The Spheres” của Coldplay, do ban nhạc này phối hợp sáng tác cùng BTS, với sự tham gia sản xuất nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất Max Martin (Thụy Điển). Ngay sau khi được phát hành vào ngày 24/9, ca khúc này đã leo lên dẫn dầu các bảng xếp hạng âm nhạc lớn tại Hàn Quốc, xếp thứ 3 bảng xếp hạng ca khúc theo thời gian thực của bảng xếp hạng chính thức của Anh (ngày 1/10). Ca khúc còn Quán quân bảng xếp hạng ca khúc đơn “Hot 100” của Billboard (ngày 9/10), trở thành ca khúc thứ 6 của BTS được xếp hạng 1 “Hot 100”.





MV “My Univers” do đạo diễn nổi tiếng thế giới Dave Meyers phụ trách, lấy bối cảnh là vũ trụ. Hiện tại, ca khúc này đang xếp thứ 20 “Hot 100” (6/11), 5 tuần liên tiếp trụ vững bảng xếp hạng này.