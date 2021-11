Chính giới Hàn Quốc bầu xong ứng cử viên Tổng thống nhiệm kỳ tới

ⓒKBS News

Cuộc bầu cử Tổng thống thứ XX của Hàn Quốc diễn ra vào năm sau sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 4 ứng cử viên lớn, là ứng cử viên đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, ứng cử viên đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol, ứng cử viên đảng Công lý Sim Sang-jung và ứng cử viên Đảng vì Quốc dân Ahn Cheol-soo. Việc ứng cử viên Tổng thống của hai đảng lớn nhất đều chưa từng có kinh nghiệm giữ chức nghị sĩ Quốc hội như lần này là điều rất hiếm thấy, cho thấy người dân Hàn Quốc đã “chán ngán” những chính khách kỳ cựu.

Quỹ đạo tranh cử Tổng thống

Đảng Dân chủ đồng hành là đảng bầu xong ứng cử viên Tổng thống trước tiên. Vào ngày 10/10, đảng này chính thức chọn Tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Jae-myung làm đại diện cho đảng tranh cử chức Tổng thống vào năm sau. Ứng cử viên Lee từng được người dân bầu giữ chức Thị trưởng Seongnam, Tỉnh trưởng Gyeonggi, nhưng chưa từng có kinh nghiệm làm nghị sĩ Quốc hội.

Ngày 5/11, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân công bố kết quả tranh cử vị trí ứng cử viên Tổng thống. Ông Yoon Suk-yeol đã đánh bại các đối thủ khác là Hong Jun-pyo, Yoo Seung-min và Won Hee-ryong giành chiến thắng. Ông Yoon được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao dưới thời Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, nhưng sau đó xin từ chức do xung đột với đường lối “thuần hóa Viện Kiểm sát” của Chính phủ đương nhiệm. Do đó, ông trở thành nhân vật mang tính biểu tượng cao. Ứng cử viên Yoon vừa không có kinh nghiệm làm nghị sĩ Quốc hội, vừa chưa từng giữ chức vụ nào do người dân trực tiếp bầu ra. Trong khi đó, ứng cử viên đảng Công lý Sim Sang-jung là một chính trị gia theo đường lối tiến bộ tiêu biểu, là nghị sĩ 4 khóa. Bà Sim từng tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống thứ XIX. Đây là lần thứ ba ứng cử viên Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân tranh cử Tổng thống. Năm 2012, ông Ahn tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập, rồi sau đó xúc tiến hợp nhất với ứng cử viên Moon Jae-in của đảng Dân chủ thống nhất (tiền thân của đảng Dân chủ đồng hành), nhưng sau đó lại rút lui giữa chừng. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2017, ông là ứng cử viên của Đảng vì Nhân dân, đứng thứ ba với tỷ lệ phiếu bầu đạt 21,4%. Ông cũng là nghị sĩ Quốc hội khóa XIX và XX.

Cuộc đối đầu giữa ứng cử viên Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol

Ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đồng hành đề ra chủ trương tái thiết chính quyền, nhằm kế thừa và hoàn thiện các bài toán cải cách của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Đảng cầm quyền đang tập trung nguồn lực của đảng để xúc tiến các bài toán chính sách, ngân sách mà ông Lee đưa ra trong khóa họp thường kỳ Quốc hội, nhằm làm nổi bật về năng lực xúc tiến, thực thi chính sách mạnh mẽ, thế mạnh của ông Lee. Trong khi đó, điểm yếu lớn nhất của ông Lee là nghi ngờ về dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), một dự án phát triển địa phương nhưng một doanh nghiệp tư nhân gần như độc chiếm toàn bộ lợi nhuận.

Ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng Sức mạnh quốc dân thì đề ra khẩu hiệu thay đổi chính quyền, quy tụ các thế lực phản đối Tổng thống Moon Jae-in. Tuy nhiên, ông này đang vướng vào nghi ngờ Viện Kiểm sát xúi giục đảng đối lập tố giác nhân sự đảng cầm quyền trước thềm Tổng tuyển cử tháng 4 năm ngoái. Khi đó, ông Yoon đang đương chức Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao, bị nghi ngờ đã xúi giục nhân sự của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân, tố giác những người nêu ra nghi ngờ bất lợi cho bản thân. Hai ứng cử viên đều đang tập trung công kích quyết liệt vào nghi ngờ của đối phương. Cả hai nghi ngờ này đều đang được điều tra. Tùy theo kết quả điều tra mà trong trường hợp xấu nhất, sẽ có thể xảy ra tình huống ứng cử viên Tổng thống “ngã ngựa” giữa chừng.

Cục diện tranh cử Tổng thống

Mối quan tâm lớn trong dư luận hiện nay đó là liệu việc ông Anh Cheol-soo tranh cử Tổng thống có gây ra rạn nứt trong “chiến tuyến” chống lại Tổng thống Moon Jae-in, hoặc liệu ông này có hợp nhất với ứng cử viên khác hay không. Hiện tại, ông Ahn Cheol-soo và bà Sim Sang-jung đều tuyên bố sẽ tranh cử tới cùng, do đó cuộc đua chức Tổng thống trong vòng 4 tháng từ nay cho tới ngày 9/3 năm sau tạm thời sẽ diễn ra giữa 4 ứng cử viên. Theo kết quả thăm dò ý kiến về tỷ lệ ủng hộ của người dân với các ứng cử viên Tổng thống, ông Yoon Suk-yeol hiện đang giành được tỷ lệ ủng hộ cao hơn ông Lee Jae-myung trong khoảng 10%, được phân tích là bởi người dân đang đổ dồn sự quan tâm vào ứng cử viên đảng đối lập mới được bầu ra. Tuy nhiên, cuộc đua chức Tổng thống nhiệm kỳ tới mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu, nên vẫn còn khó để dự đoán kết quả. Thêm vào đó, lá phiếu của tầng lớp cử tri trẻ 20-30 tuổi và cử tri trung lập sẽ đóng vai trò quan trọng quyết định thắng bại cuối cùng của cuộc đua.