ATEEZ khởi hành tour lưu diễn quốc tế tại Seoul vào tháng 1 năm sau

Nhóm nhạc ATEEZ ngày 15/11 thông báo sẽ tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới “THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END”, dự kiến trực tiếp gặp gỡ người hâm mộ tại 12 thành phố lớn trên thế giới.

Cụ thể, ATEEZ sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn tai thủ đô Seoul vào tháng 1 năm 2022; sau đó đến 5 thành phố lớn ở Mỹ là Chicago, Atlanta, New York, Dallas, và Los Angeles; cùng 6 thành phố ở châu Âu là Amsterdam (Hà Lan), London (Anh), Paris (Pháp), Berlin (Đức), Warszawa (Ba Lan), Madrid (Tây Ban Nha).

Thông qua chuyến lưu diễn thế giới lần này, ATEEZ sẽ cho người hâm mộ thấy được năng lực, nhiệt huyết và sự trưởng thành của nhóm; mang đến những sân khấu trình diễn chắc chắn sẽ không gây thất vọng, nhằm báo đáp người hâm mộ đã một lòng ủng hộ và chờ đợi ATEEZ trong suốt thời gian qua.

ATEEZ ra mắt vào tháng 10 năm 2018, chỉ 4 tháng sau đó nhóm đã tổ chức tour diễn “ATEEZ - The Expedition Tour” tại 5 thành phố ở Bắc Mỹ và 10 thành phố ở châu Âu, tất cả các buổi biểu diễn của nhóm khi đó đều được lắp đầy ghế. Tiếp đó, ATEEZ cũng gây ngạc nhiên khi tour diễn trong ngày “ATEEZ World Tour The Fellowship: Map The Treasure” tổ chức vào tháng 2 năm 2020 đã quy tụ được 100.000 khán giả trong thời gian ngắn nhất.

Gần đây, ATEEZ phát hành album “ZERO : FEVER Part.3” và đã lần đầu lọt bảng xếp hạng album “Billboard 200” ở vị trí thứ 42, nhận được lời khen ngợi từ hàng loạt hãng truyền thông quốc tế như tạp chí kinh tế Forbes, tạp chí Rolling Stone của Mỹ. Ngày 14/11 vừa qua, nhóm cũng đã tổ chức thành công show trực tuyến “FEVER : eXtended edition”, ứng dụng công nghệ thực tế ảo mở rộng (XR).