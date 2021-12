Thật may quá (Jang Deok Cheol)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Jang Deok Cheol (장덕철)

Tên album / Đĩa đơn: Thật may quá (다행이야)

Ngày phát hành: 15/11/2021

Ca khúc

다행이야 (Thật may quá) 다행이야 (Inst.) (Thật may quá) (Nhạc không lời)

Giới thiệu

Ba chàng trai Jang Deok Cheol đã phát hành ca khúc mới có tựa đề "다행이야" (Thật may quá). Với giai điệu đơn giản, giọng hát mộc mạc nhưng đong đầy cảm xúc và sự chân thành, ca khúc đã chiếm được tình cảm của đông đảo người yêu nhạc.

"Thật may quá" là bản ballad mang màu sắc đặc trưng của Jang Deok Cheol. Tuy vẫn là câu chuyện thất tình nhưng cách truyền tải cảm xúc của Jang Deok Cheol khiến người nghe khó mà ngừng bấm replay ca khúc. "Thật may quá" là lời hỏi thăm của chàng trai gửi tới bạn gái cũ, bày tỏ nỗi nhớ nhung, thú nhận rằng mình vẫn chưa thể quên đi hình bóng ấy. Dù nói rằng "Thật may vì em vẫn có thể cười hạnh phúc bên cạnh người ấy khi không có anh" nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn.