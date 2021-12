Kênh Youtube của Blackpink cán mốc 70 triệu người theo dõi

ⓒ YG Entertainment

Công ty chủ quản YG Entertainment ngày 28/11 cho biết kênh Youtube chính thức của nhóm nhạc nữ Blackpink tính đến 11 giờ 34 phút cùng ngày (giờ Hàn Quốc) đã vượt mốc 70 triệu lượt người theo dõi sau 5 năm 5 tháng kể từ khi được lập vào ngày 28/6/2016.

Vào tháng 7 năm ngoái, Blackpink trở thành nghệ sĩ không nói tiếng Anh đầu tiên lọt vào Top 5 kênh Youtube có số người theo dõi nhiều nhất toàn cầu. Sau đó, Blackpink tiếp tục vượt qua loạt ngôi sao nhạc Pop hàng đầu thế giới như Ariana Grande, Ed-Sheeran, Marshmello, Justin Bieber, và cuối cùng dẫn đầu thế giới về lượt người theo dõi trên Youtube vào ngày 10/9 vừa qua.

Blackpink đã cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc, thu hút hàng triệu lượt người đăng ký theo dõi kênh Youtube mỗi khi phát hành bài mới, bất kể là hoạt động solo hay nhóm. Gần đây, khi thành viên Lisa phát hành album solo đầu tiên mang tên “LALISA”, đã có thêm 5 triệu người đăng ký theo dõi kênh Youtube của Blackpink. Hiện tại, số người theo dõi kênh Youtube của nhóm đã vượt xa so với nam ca sĩ Justin Bieber, nghệ sĩ từng sở hữu số người theo dõi kênh Youtube nhiều nhất thế giới, tới gần 3,5 triệu người.

Mặt khác, kênh Youtube của các cô nàng Hắc Hường hiện đang có tới 32 video đạt hơn trăm triệu lượt xem, với số lượt xem tích lũy đạt 21,3 tỷ lượt. Trong đó, tiêu biểu là MV “DDu-du Ddu-du”, ca khúc chủ đề của album mini đầu tiên “Square Up” phát hành năm 2017, đã đạt 1,7 tỷ lượt xem, trở thành ca khúc K-pop đầu tiên đạt thành tích cao nhất và có lượt xem nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra, các MV trăm triệu lượt view khác có thể kể đến như “Kill This Love” (1,4 tỷ lượt), “Boombayah” (1,4 tỷ lượt), “As If It’s Your Last” (1,1 tỷ lượt), “How You Like That” (1 tỷ lượt).