Quan Ngự Sử Và Nàng Jo-yi (Royal Secret Inspector Joy)

Tên tiếng Hàn: 어사와 조이

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Ok Taec-yeon, Kim Hye-yoon, Min Jin-woong

Đạo diễn: Yoo Jeong-seon, Nam Seong-woo, Jeong Yeo-jin

Kịch bản: Lee Jae-yoon, Kim So-yi

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 8/11/2021 ~

Số tập: 16

Giới Thiệu:

Lấy bối cảnh vương triều Joseon, bộ phim "Quan Ngự Sử Và Nàng Jo-yi" kể về câu chuyện của một chàng thanh niên sành ăn nhưng thông minh vô tình trở thành Ám hành ngự sử và một người phụ nữ đã ly hôn luôn tìm kiếm hạnh phúc. Họ đã cùng bắt tay nhau hợp sức để điều tra các vụ án và vạch trần những tên tham quan.

Ra Yi-eon, diễn viên Ok Taec-yeon

Ra Yi-eon là một chàng thanh niên sành ăn và vô cùng yêu thích ẩm thực. Tuy sở hữu trí thông minh hơn người nhưng ước mơ của Yi-eon lại vô cùng giản dị đó là sở hữu mảnh đất nhỏ ở vùng ngoại ô, mở một cửa hàng mantu (màn thầu) và sống một cuộc sống an nhàn. Tuy nhiên, với tài trí thông minh của mình, anh đã vô tình thể hiện vô cùng xuất sắc và đỗ kỳ thi khoa cử của triều đình. Tài năng của anh đã gây chú ý và anh được bổ nhiệm anh vào vị trí Thanh tra bí mật của triều đình với nhiệm vụ truy quét tệ nạn tham nhũng. Vậy là Yi-eon chính thức làm việc trong Hoằng Văn Quán (Hongmungwan), cơ quan phụ trách lưu giữ tài liệu của vương thất, nghiên cứu Nho học và cố vấn cho nhà vua. Một ngày nọ, anh bất ngờ được bổ nhiệm làm Ám hành ngự sử và được giao một nhiệm vụ bí mật. Để che dấu thân phận, bề ngoài, Yi-eon vẫn duy trì cuộc sống phóng túng và nhàn hạ như mọi khi. Cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi khi anh gặp người phụ nữ tên Kim Jo-yi.

Kim Jo-yi, diễn viên Kim Hye-yoon

Kim Jo-yi là cô gái có tính cách phóng khoáng, không thích những quan niệm cổ hủ rằng phụ nữ phải chịu đựng im lặng trong những cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô là một cô gái hiếm hoi có tư tưởng hiện đại "cuộc sống có thể hòa ly (ly hôn" trong xã hội Joseon vô cùng coi trọng Nho giáo. Jo-yi kết hôn và sống với gã chồng kém cỏi, nghiện cờ bạc, thiếu chính kiến, luôn răm rắp nghe lời mẹ và luôn tìm mọi cách để Jo-yi không thể ly hôn với mình trong suốt ba năm. Do không thể chịu đựng hắn mỗi ngày, cô muốn ly hôn để bắt đầu tìm kiếm con đường hạnh phúc mới cho bản thân. Nhưng đề nghị của cô ngay lập tức bị từ chối. Bà mẹ chồng khó tính thích can thiệp vào vụ ly hôn và luôn đi khắp nơi bêu rếu Jo-yi. Tiếng xấu đồn xa, Jo-yi trở thành người phụ nữ ngổ ngáo, không chịu an phận. Mặc dù vậy, cô không để tâm đến những gì người khác nói, và là người theo chủ nghĩa hiện thực, cô không bao giờ chấp nhận đầu hàng trước số phận. Cuối cùng, khi việc hòa ly sắp được hoàn tất, Jo-yi lại buộc phải vượt qua cửa ải "thoát khỏi ngự sử" hay còn gọi là cửa ải "ngự sử xuất đầu". Khi mơ ước về cuộc sống mới sau hòa ly dường như sắp tan biến, thì trớ trêu thay, câu chuyện của cô từ bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Yook-chil, diễn viên Min Jin-woong

Yook-chil dù chỉ là người hầu nhưng từ nhỏ đã rất thân thiết với Yi-eon, họ giống như những người bạn rất thân đôi khi lại như anh em ruột. Yook-chil và Yi-eon như tay với chân, từ nhỏ Yook-chil đã chăm sóc cho Yi-eon, anh hiểu rõ mọi thói quen và tính cách của cậu chủ. Yook-chil chỉ mong cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như thế, cho đến một ngày cậu chủ Ra Yi-eon được triều đình giao cho một nhiệm vụ bí mật. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, họ buộc phải cải trang thành rất nhiều nhân vật khác nhau từ tên hề, những kẻ ngốc cho đến những người thuộc tầng lớp giàu có quý tộc. Đối với Yook-chil, được giả làm những người thuộc tầng lớp cao trong xã hội là vui nhất. Có người hầu nào mà không ước mơ được một lần sai bảo người khác? Yook-chil đã luôn trung thành, ở bên hỗ trợ và sát cánh với Yi-eon để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.