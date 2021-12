Đài MBC phát sóng concert đặc biệt của Adele

ⓒ Sony Music Entertainment

Đài MBC của Hàn Quốc sẽ phát sóng concert của nữ ca sĩ Adele mang tên “Once Day With Adele” vào ngày 30/11. Đây là chương trình đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập nhà đài.

Trong tháng trước, Adele phát hành đĩa đơn “Easy On Me”, sau đó lập hàng loạt các thành tích mới trên các bảng xếp hạng lớn toàn cầu với album đầy đủ thứ 4 “30”. Trước khi phát hành album, nữ ca sĩ đã có buổi biểu diễn hát live tại sân khấu ngoài trời thuộc Đài thiên văn Griffith ở Los Angeles, với các bản hit như “Hello”, “Rolling in the deep”, “Skyfall” cùng các ca khúc nằm trong album mới. Tiếp đó, Adele có bài phỏng vấn độc quyền với diễn viên kiêm người dẫn chương trình, nhà sản xuất truyền hình Oprah Winfrey (Mỹ).

MBC là đài truyền hình thứ hai phát sóng concert đặc biệt của Adele, sau đài truyền hình CBS (Mỹ). Chương trình sẽ được lên sóng vào lúc 9 giờ tối ngày 30/11 với thời lượng 90 phút. Để người hâm mộ Hàn Quốc tiện theo dõi và thưởng thức các ca khúc nổi tiếng của Adele, chương trình sẽ được dẫn dắt bởi DJ chuyên về nhạc Pop Bae Chul-soo, và cung cấp phụ đề bằng tiếng Anh.

Đặc biệt, khán giả truyền hình sẽ được tận hưởng bầu không khí sân khấu choáng ngợp được đặt tại Đài thiên văn Griffith, cùng giọng hát lôi cuốn của Adele trên sóng đài truyền hình mặt đất MBC.