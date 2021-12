[Vietnam Reaction] 8Kpop #35 – Maverick (The Boyz) 우리 마음속 단 하나의 소년들! Kpop의 매버릭이 되는 그날까지!

**8Kpop - Góc "tám" đủ thứ chuyện về Kpop của KBS WORLD Radio**





- The Boyz - một kết màn hoàn hảo cho "8Kpop"

- Maverick - "Kẻ lập dị" là tự tin tồn tại bởi chính mình!!

- Và KBS WORLD Radio sẽ luôn người bạn đồng hành mang sắc màu riêng! Tạm biệt 8Kpop và hãy chờ xem có gì hay ho sắp đến nhé!!





***Video này đảm bảo quy tắc phòng dịch COVID-19 của Chính phủ Hàn Quốc.***





Bản dịch lời bài hát Maverick (The Boyz)





[Lời 1]

Maverick, Um um





Họ gọi tôi là “Little bad” bad bad

Và kiểm tra tôi kỹ đến hệ đơn vị nano

Tôi tận hưởng bầu không khí chứ không để mình chết ngạt. Shoot ‘em up

Chẳng cần quan tâm người khác nói gì (Swayze)





Oh Thôi khỏi đi nha

Hương vị tầm thường này, cùng mấy mánh khóe cũ rích ấy

Chẳng thú vị gì cả

Mở to mắt và nhìn những thứ mới mẻ hơn đi





[Điệp khúc 1]

Siêu phản diện in bóng trong gương

Tôi bỏ chạy thật xa, mãi rong ruổi, tìm cách trốn thoát

Siêu tai họa đã đến, và tôi vẫn hướng thẳng trên con đường của mình





I’m about to play

Cắt bỏ hết mấy cảnh phim anh hùng sướt mướt ấy

Với tôi tất cả chỉ là một trò chơi thôi. Sẵn sàng!

Tôi sẽ chiến hết mình





[Điệp khúc 2]

Tôi quay lại rồi đây

Kẻ duy nhất có thể thay đổi cục diện

I’m a, I’m a, I’m a Maverick

I’m a, I’m a, I’m a Maverick





Đừng chỉ mãi săn đuổi

Chiếm lấy đi thành phố của đêm tối

I’m a, I’m a, I’m a Maverick

I’m a, I’m a, I’m a Maverick





[Điệp khúc 3]

Bắt đầu rồi đây 3, 2, 1

Phá vỡ mọi khuôn khổ đang giam cầm tôi

That’s right, Gonna beyond the wall

Không gian tối sầm chỉ còn chúng ta tỏa sáng Yeah yeah yeah





Những người khác đang cố trở nên giống nhau

Riêng tôi thì vẫn cứ hiên ngang mà tồn tại

I’m a, I’m a, I’m a Maverick

I’m a, I’m a Maverick





Drippin’ drippin’ drippin’ drippin’ drippin’ yeah





[Lời 2]





Cứ tiếp tục những việc đang dở, đã quá quen thuộc rồi

Theo đám đông vẫn luôn là cách tốt nhất mà

Ngươi cứ làm thế đi. Rum-dum-dum quá đỗi bình thường

Kết cục rồi sẽ khiến người bất ngờ





Con đường rất quen thuộc? Thật là chán chường

Sao lúc nào tôi cũng là kẻ khác người vậy chứ

Đánh cược mọi thứ All my chips, I don’t quit

Ngươi biết rõ điều đó mà





[Lặp lại Điệp khúc 1 và 2]





Đối mặt với bản ngã trong trái tim mình

Bước từng bước mỗi lúc một nhanh hơn

Cứ thế tôi đi con đường của tôi yeah yeah

Khoảnh khắc thứ cảm giác độc nhất ấy

Là trọng lực của riêng tôi

Đập mạnh vào chính tôi

Chính là lúc chúng ta có thể chính thức bắt đầu





[Lặp lại Điệp khúc 2 và 3]