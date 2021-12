Ailee và Wheein phát hành ca khúc song ca vào giữa tháng 12

ⓒ YONHAP News

Theo trang tin Starnews ngày 30/11, nữ ca sĩ Ailee và giọng ca Wheein (thuộc nhóm nhạc Mamamoo) sẽ phát hành ca khúc song ca vào giữa tháng 12 tới.





Ailee và Wheein là hai giọng ca nội lực, đầy lôi cuốn đại diện của làng nhạc K-pop, thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ mỗi khi ra mắt ca khúc mới. Do đó, việc cả hai cùng kết hợp trong một ca khúc sau khi về chung một nhà càng thu hút sự chú ý.





Trong tháng 7 và 8 vừa qua, Ailee và Wheein đã lần lượt về chung công ty giải trí THE L1VE do rapper Ravi (thành viên nhóm nhạc VIXX) thành lập. Sau khi về chung nhà, hai nữ ca sĩ thường bày tỏ tình cảm thân thiết, như việc Wheein bất ngờ xuất hiện chúc mừng trong buổi livestream đếm ngược phát hành album mới của Ailee vào tháng 10 vừa qua.





Ailee ra mắt vào tháng 2012 với ca khúc “Heaven”, và nổi tiếng với loạt bản hit như “I will show you”, “Don’t touch me”, “Singing got better”, “Room Shaker”, “When We Were In Love”. Album đầy đủ gần đây nhất của nữ ca sĩ là “AMY” phát hành cách đây hai năm.





Trong khi đó, Wheein ra mắt là thành viên của nhóm Mamamoo vào năm 2014, và chính thức hoạt động solo vào tháng 4 năm ngoái với album cá nhân đầu tiên mang tên “Redd”.