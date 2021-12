CGV phát trực tiếp concert riêng đầu tiên của Kai (EXO)

Cụm rạp chiếu phim CGV ngày 1/12 thông báo concert solo đầu tiên của Kai (EXO) mang tên “Beyond LIVE #Cinema - KAI: KLoor” sẽ được phát trực tiếp tại rạp vào ngày 12/12 tới. Đây là buổi hòa nhạc trực tuyến có trả phí được phát trực tiếp trên toàn thế giới thông qua nền tảng Beyond LIVE. Đây là lần thứ hai CGV kết hợp cùng Beyond LIVE thực hiện concert trực tuyến kể từ sau “Beyond LIVE - KEY: GROKS IN THE KEYLAND” của thành viên Key (SHINee) vào tháng 9 vừa qua.





Concert của Kai hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn và âm nhạc độc đáo, cũng như những video mang đầy màu sắc mới lạ được trình chiếu qua màn hình lớn với âm thanh sống động và chân thực.





Concert này sẽ được phát sóng trực tiếp tại 30 rạp CGV trên toàn Hàn Quốc với giá vé là 49.000 won (41,5 USD). Vé đã được mở bán vào 3 giờ chiều ngày 1/12 (giờ Hàn Quốc). Các thông tin chi tiết về buổi biểu diễn được đăng tải cụ thể trên trang chủ và ứng dụng điện thoại thông minh của CGV.