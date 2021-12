Trung Quốc lần đầu chiếu phim điện ảnh Hàn Quốc sau 6 năm

ⓒYONHAP News

Trung Quốc đã quyết định công chiếu phim điện ảnh Hàn Quốc tại rạp chiếu phim của nước này lần đầu tiên trong vòng 6 năm, kể từ sau lệnh cấm làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu vì mâu thuẫn liên quan tới việc Seoul triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của Mỹ. Có ý kiến kỳ vọng đây là tín hiệu mở màn cho thấy Bắc Kinh sẽ dỡ bỏ lệnh hạn chế các nội dung văn hóa Hàn Quốc.

Phim “OH! My Gran”

Phim được phía Trung Quốc công chiếu là phim điện ảnh “OH! My Gran” (tựa tiếng Việt: Bà tôi là công chúa) của đạo diễn Jeong Se-gyo, do nữ diễn viên gạo cội Na Moon-hee thủ vai chính, được Tập đoàn điện ảnh Trung Quốc nhập khẩu và do hãng China Film phân phối, đã được Hội đồng điện ảnh quốc gia Trung Quốc phê duyệt vào ngày 30/11. Đây là một bộ phim điện ảnh gia đình hài hước, lấy bối cảnh là vùng nông thôn, từng được chiếu tại Hàn Quốc vào tháng 9 năm ngoái, thu hút hơn 350.000 khán giả tới rạp. Phim điện ảnh Hàn Quốc cuối cùng được chiếu tại rạp chiếu phim Trung Quốc là phim “Ám sát” của đạo diễn Choi Dong-hoon, do các diễn viên Jun Ji-hyun, Lee Jung-jae thủ vai chính, chiếu vào tháng 9/2015.

Trung Quốc đang áp dụng “hạn ngạch” trên màn ảnh rộng với các phim điện ảnh nước ngoài. Trước đây, mỗi năm nước này chỉ cho phép chiếu từ hai tới ba phim điện ảnh Hàn Quốc. Kể từ sau lệnh cấm làn sóng văn hóa Hallyu, không có một bộ phim điện ảnh xứ kimchi nào được chiếu tại nước này. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn cho chiếu một số phim điện ảnh được làm lại từ các tác phẩm điện ảnh của Hàn Quốc như “Veteran” (tựa đề tiếng Việt “Chạy đâu cho thoát”) hay “Sunny”.

Lệnh cấm làn sóng văn hóa Hàn Quốc

Vào năm 2016, Hàn Quốc và Mỹ đạt được thỏa thuận về việc bố trí tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều này làm Bắc Kinh phản đối gay gắt, trả đũa bằng việc ban lệnh hạn chế các nội dung văn hóa Hàn Quốc như game, âm nhạc, phim điện ảnh, phim truyền hình. Mặc dù Chính phủ Trung Quốc chưa từng tuyên bố chính thức về việc hạn chế các nội dung Hallyu, nhưng các cơ quan nước này vẫn thực thi lệnh cấm ngay từ khâu cấp phép, kiểm duyệt, và trên thực tế là cấm toàn bộ các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc. Do vậy, phim điện ảnh Hàn Quốc đã không được chiếu tại Trung Quốc suốt thời gian qua, hợp tác điện ảnh Hàn-Trung cũng bị đóng băng. Sau đó, quan chức ngoại giao hai nước đã tiến hành đàm phán. Tới tháng 10/2017, Ngoại trưởng Hàn Quốc, khi đó là bà Kang Kyung-hwa, khẳng định lập trường “ba không”, đó là không triển khai thêm THAAD, không tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, không theo đuổi đồng minh quân sự Hàn-Mỹ-Nhật. Tưởng chừng lệnh cấm làn sóng văn hóa Hallyu sẽ được dỡ bỏ, nhưng suốt thời gian sau đó, phim điện ảnh Hàn vẫn chưa thể tiến vào thị trường Trung Quốc. Phía đơn vị của Trung Quốc dù đã mua bản quyền phim điện ảnh Hàn Quốc, nhưng đều bị cơ quan thẩm quyền nước này bác hồ sơ phê duyệt.

Bối cảnh và triển vọng

Ngoài việc công chiếu phim “OH! My Gran”, dư luận cũng hết sức chú ý tới việc nam diễn viên điện ảnh Lee Dong-wook xuất hiện trên trang bìa tạp chí dành cho nam giới GQ ấn bản tiếng Trung số tháng 12. Ngoài ra, vào tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đã cấp phép cho dịch vụ game trên điện thoại của một doanh nghiệp Hàn Quốc. Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh đang có chiều hướng dỡ bỏ lệnh cấm Hallyu, cân nhắc tới việc năm sau là kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung. Phỏng đoán này lại càng được củng cố hơn giữa bối cảnh xung đột Mỹ-Trung đang ngày càng leo thang. Trong khi Mỹ đang nỗ lực tập hợp các nước đồng minh nhằm thiết lập một “chiến tuyến” chống lại Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng tích cực quản lý mối quan hệ với Hàn Quốc. Trong đó, điều mà nước có thể làm trước tiên, đó chính là dỡ bỏ lệnh cấm Hallyu. Tuy nhiên, tất cả phỏng đoán trên vẫn chưa chắc chắn. Các chuyên gia cho rằng cần theo dõi thêm một thời gian nữa mới rõ được liệu Trung Quốc có nới lỏng dần các quy định hạn chế làn sóng Hallyu trên thực tế hay không.