Bây Giờ, Chúng Ta Đang Chia Tay (Now We Are Breaking Up)

Tên tiếng Hàn: 지금 헤어지는 중입니다

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Song Hye-gyo, Jang Ki-yong, Choi Hee-seo, Kim Ju-hyeon

Đạo diễn: Lee Gil-bok, Kim Jae-hyeon

Kịch bản: Jaein

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 12/11/2021 ~

Số tập: 16

Giới Thiệu:

"Bây Giờ, Chúng Ta Đang Chia Tay" là bộ phim tình cảm lãng mạn thực tế về tình yêu và những cuộc chia tay, được lấy bối cảnh là ngành công nghiệp thời trang. Bộ phim mang đầy đủ những cung bậc cảm xúc "chua, cay, mặn, ngọt" được viết là “chia tay”, nhưng đọc là “tình yêu”.

Ha Young-eun, diễn viên Song Hye-kyo

Ha Young-eun (38 tuổi) hiện là trưởng nhóm thiết kế của nhãn hiệu thời trang "Sono" thuộc công ty thời trang hàng đầu The One. Cô là người theo chủ nghĩa hiện thực lạnh lùng , luôn đặt sự ổn định và cẩn trọng lên hàng đầu. Mặc dù đã 38 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài trông cô vẫn hết sức trẻ trung và xinh đẹp nhờ công việc thiết kế thời trang đã giúp cô nắm bắt nhanh nhạy các xu hướng thời trang và làm đẹp. Young-eun có cuộc sống đáng mơ ước và hài lòng với những gì mình có. Cô là người chuyên nghiệp trong cả công việc và tình yêu với tư tưởng rằng bỏ ra bao nhiêu năng lực thì phải nhận lại được "phần thưởng" xứng đáng. Cho dù là công việc hay tình yêu, càng đặt nhiều tình cảm và mong đợi thì thất vọng sẽ càng lớn, nên Young-eun không bao giờ đặt cược trái tim mình vào bất kỳ mối quan hệ nào, có lẽ cũng một phần vì những tổn thương từ 10 năm trước. Cô tự tin mình đã biết đủ về cuộc sống và tình yêu. Young-eun tuyên bố rằng cô sẽ không bao giờ rung động trước một người đàn ông nào xuất hiện trong cuộc đời mình nữa. Cho đến khi cô gặp và sa vào lưới tình với Yoon Jae-kook, một nhiếp ảnh gia thời trang tự do nổi tiếng, giàu có, đẹp trai và thông minh. Nhưng không phải tình yêu đẹp nào cũng sẽ kết thúc có hậu. Liệu câu chuyện tình yêu của họ sẽ kết thúc trong đau khổ hay mỗi người sẽ tìm được phiên bản hạnh phúc của riêng mình?

Yoon Jae-kook, diễn viên Jang Ki-yong

Yoon Jae-kook (32 tuổi) là một nhiếp ảnh gia thời trang tự do. Anh nổi tiếng với ngoại hình đẹp trai và trí thông minh được thừa hưởng từ người bố là chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh. Với gia thế tương đối hiển hách, anh được trang bị một vị trí công việc tương đối vững chắc. Song là một người mang tâm hồn tự do, luôn muốn bước đi bằng chính đôi chân của mình, anh hiện đang làm công việc nhiếp ảnh gia thời trang tự do tại Paris, Pháp. Jae-kook là người đàn ông luôn tách biệt rõ ràng giữa cuộc sống cá nhân và công việc, nên ở Paris, không ai biết rõ họ tên chính xác hay quốc tịch của anh. Là một chàng trai theo chủ nghĩa độc thân lại có tích cách "nghệ sĩ" yêu tự do lãng mạn, Jae-kook cho rằng tình yêu hay hôn nhân cũng chỉ như bài tập về nhà cho phần còn lại của cuộc đời. Nhưng tình yêu và cuộc sống không diễn ra theo đúng kế hoạch đã định kể từ khi anh gặp người phụ nữ tên Young-eun, cô gái duy nhất từ trước đến nay có thể "nhẹ nhàng" chạm vào những mặt tối từ sâu thẳm trái tim của anh.

Hwang Chi-sook, diễn viên Choi Hee-seo

Hwang Chi-sook (38 tuổi) là Giám đốc thiết kế của công ty thời trang The One. Chi-sook là con gái lớn của Chủ tịch tập đoàn thời trang The One, đồng thời cũng là bạn học cấp III của Young-eun. Cô là một tiểu thư nhà giàu vô lo vô nghĩ, và có nhiều thiếu sót. Mặc dù mang danh là Giám đốc thiết kế của The One, nhưng thực tế mọi việc trong công ty, thậm chí là đời sống cá nhân của Chi-sook đều do Ha Young-eun lo liệu. Là con gái cưng của tập đoàn thời trang hàng đầu, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô có tất cả mọi thứ trên đời, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Chi-sook luôn cô đơn ngay trong chính tâm hồn của mình. Hwang Chi-sook sau nhiều cuộc chạm trán với Seok Do-hoon thì thường xuyên nghĩ về người đàn ông này và dần dần cả hai đã phải lòng nhau.

Seok Do-hoon, diễn viên Kim Joo-hyeon

Seok Do-hoon (40 tuổi) là Giám đốc điều hành của VisionPAL PR, công ty chuyên lập kế hoạch và tổ chức các buổi trình diễn thời trang thông qua sự hợp tác với những người nổi tiếng và người có tầm ảnh hưởng lớn. Anh học chung với anh trai của Jae-kook từ cấp II, cấp III cho đến đại học. Chính vì thế mà Do-hoon thân với Jae-kook như anh em ruột. Mặc dù trông anh có vẻ hay bị Jae-kook "bắt nạt" nhưng trên thực tế Do-hoon là một người rất có năng lực. Chính anh đã đưa VisionPAL PR trở thành một công ty nổi tiếng bằng những chiến lược cân bằng và khéo léo trong mối quan hệ với những khách hàng khó tính. Nhìn bề ngoài, mọi người sẽ nghĩ anh là người có tiêu chuẩn cao, nhưng thực ra thì chưa có người phụ nữ nào thích Do-hoon cả. Anh luôn cho rằng bản thân chẳng hề cô đơn vì công việc cũng đã đủ khiến anh cảm thấy thú vị. Nhưng trên thực tế, mỗi khi đêm về Do-hoon chỉ biết trò chuyện một mình với cốc bia. Tuy hay dùng những từ cay độc để mắng Chi-sook, nhưng thực ra anh lại cực kỳ cẩn trọng trong lời nói. Và cuộc sống bình lặng hàng ngày của anh vì cô gái Hwang Chi-sook mà trở nên "phức tạp" hơn.