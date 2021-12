Monsta X chuẩn bị tham gia lễ hội âm nhạc Jingle Ball Tour tại Mỹ

ⓒ STARSHIP ENT

Công ty chủ quản Starship Entertainment cho biết nhóm nhạc Monsta X sẽ phát hành album đầy đủ thứ hai “THE DREAMING” tại Mỹ vào ngày 10/12 tới (giờ địa phương).

Sau đó, nhóm sẽ bắt đầu tham gia lễ hội âm nhạc cuối năm của Mỹ “Jingle Ball Tour”, bắt đầu từ thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania) vào ngày 13/12, rồi di chuyển qua các thành phố như Washington (14/12), Atlanta (16/12) và Miami (19/12).

“Jingle Ball Tour” là lễ hội âm nhạc lớn nhất dịp cuối năm do đài iHeartRadio tổ chức, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tham gia tour diễn năm nay ngoài Monsta X, còn có Ed Sheeran, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Lil Nas X, The Kid LAROI, Doja Cat.

Đây là lần thứ ba Monsta X tham gia tour “Jingle Ball”. Năm 2018, Monsta X là nhóm nhạc K-pop đầu tiên được biểu diễn ở “Jingle Ball”. Sau đó, nhóm tiếp tục được mời tham gia tour diễn cuối năm lớn nhất nước Mỹ này trong năm 2019.

Mặt khác, album đầy đủ đầu tiên của Monsta X tại Mỹ mang tên “ALL ABOUT LUV” phát hành năm 2020 từng lọt Top 10 trên 7 bảng xếp hạng của Billboard khi đó, trong đó gồm vị trí thứ 5 bảng xếp hạng chính “Billboard 200”. Album này khi đó cũng được chọn vào danh sách “Ca khúc và album đại diện cho K-pop 2020” do tạp chí Time bình chọn, cũng như lọt vào danh sách “25 album hay nhất năm 2020” do trang âm nhạc Pop Crush bình chọn.