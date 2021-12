Các thành viên BTS mở tài khoản cá nhân trên Instagram sau 8 năm ra mắt

ⓒ Big Hit Music

Sau 8 năm ra mắt, nhóm nhạc nam nổi tiếng toàn cầu Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) ngày 6/12 đã mở tài khoản mạng xã hội Instagram của cá nhân từng thành viên. 7 thành viên đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên trên tài khoản riêng, theo dõi và bình luận các bài đăng trên tài khoản của nhau.

Từ trước đến nay, BTS chỉ trực tiếp quản lý tài khoản chung của nhóm trên mạng xã hội Twitter, cùng fan cafe chính thức và nền tảng trao đổi với fan Weverse.

Công ty chủ quản BigHit Music chiều 6/12 cho biết tài khoản Instagram cá nhân sẽ là không gian để các thành viên BTS thể hiện cá tính, cũng như trao đổi và chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống với người hâm mộ.

Mặt khác, bắt đầu từ 6/12, BTS sẽ chính thức có kỳ nghỉ dài ngày thứ hai trong năm, sau khi kết thúc thành công 4 buổi diễn cho concert “BTS Permission To Dance On Stage – LA” tại Los Angeles (Mỹ) trong ngày 27-28/11 và 1-2/12, và trình diễn tại lễ hội âm nhạc cuối năm lớn nhất nước Mỹ “Jingle Ball Tour” do đài iHeartRadio tổ chức vào ngày 4/12, khép lại lịch trình của năm 2021.

Thành viên Jin, Jimin và Jungkook sáng ngày 6/12 đã trở về Hàn Quốc và bắt đầu 10 ngày cách ly tại nhà theo quy định phòng dịch. Các thành viên còn lại là RM, Suga, J-Hope và V cũng dự kiến sẽ sớm về nước. Phía công ty quản lý cho biết kỳ nghỉ dài ngày sẽ là khoảng thời gian để các thành viên nghỉ ngơi, nạp thêm năng lượng mới sau khi đã hoạt động hết sức chăm chỉ, không ngừng nghỉ bất chấp dịch COVID-19.

Sau thời gian nghỉ ngơi, BTS dự kiến sẽ quay trở lại và phát hành album mới trong năm sau. Nhóm cũng đang có kế hoạch sẽ tổ chức concert tại Seoul vào tháng 3 năm 2022, trực tiếp gặp gỡ người hâm mộ quê nhà sau hai năm 5 tháng.