Album đầy đủ thứ ba của TWICE ba tuần liên tiếp lọt “Billboard 200”

ⓒ JYP Entertainment

Theo công bố của Billboard ngày 7/12 (giờ địa phương), album đầy đủ thứ ba “Formula of Love: O+T=<3” của nhóm nhạc nữ TWICE phát hành vào ngày 12/11 vừa qua tiếp tục lọt bảng xếp hạng “Billboard 200” ở vị trí thứ 26. Trước đó, album này của TWICE từng đứng thứ 3 (27/11) và thứ 16 (4/12) trên bảng xếp hạng này.





Ngoài ra, TWICE còn được xếp ở vị trí thứ 62 trên bảng xếp hạng “Artist 100”. Đây là bảng xếp hạng đánh giá tầm ảnh hưởng và mức độ nhận biết của các nghệ sĩ dựa trên kết quả tổng hợp về số lượng bán album và single, lượt nghe trên mạng trực tuyến và sóng phát thanh, cũng như các hoạt động trên mạng xã hội.





Bên cạnh đó, album này cùng ca khúc chủ đề “Scientist” còn dẫn đầu bảng xếp hạng “World Albums”, đứng thứ 5 lần lượt trên “Top Album Sales” và “Top Current Album Sales”; xếp thứ 16 “Billboard Hot Trending Songs Powered by Twitter”, đứng thứ 82 trên “Billboard Global” (không gồm Mỹ) và thứ 136 “Billboard Global 200”.





Ca khúc đơn tiếng Anh đầu tiên của TWICE phát hành tháng 10 năm nay mang tên “The Feels” vẫn đang giữ thứ hạng khá tốt trên các bảng xếp hạng của Billboard, như đứng thứ 39 “Billboard Global” (không gồm Mỹ), thứ 69 “Billboard Global 200”.





Mặt khác, TWICE đang có kế hoạch sẽ phát hành đĩa đơn thứ 9 tại Nhật Bản mang tên “Doughnut” vào ngày 15/12 tới. MV ca khúc chủ đề “Doughnut” được công bố sớm vào ngày 3/12 vừa qua đã ngay lập tức trở thành video ca nhạc dẫn đầu top thịnh hành toàn cầu trên Youtube.





Các cô nàng TWICE sẽ tổ chức tour diễn thứ tư “TWICE 4TH WORLD TOUR Ⅲ” trong ba ngày từ 24-26/12 tại Seoul. Nhóm cũng đang có kế hoạch sẽ lưu diễn qua 5 thành phố lớn tại Mỹ vào tháng 2 năm sau.